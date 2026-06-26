【W杯2026】江頭2:50、“黄金”のタイツショット公開も…背後の視線にツッコミ相次ぐ「むちゃ怪訝な顔されとるやんw」「伝説残して」
お笑い芸人・江頭2:50のYouTubeチャンネル『エガちゃんねる』の公式Xが26日に更新。現在開催中の「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」で日本対スウェーデン戦を現地観戦していることを伝えたが、その“姿”が話題を集めている。
【写真】背後の視線が…ツッコミが相次いだ江頭2:50が公開した写真
江頭は「いざ、応援！」と書き出すと、スタジアム内で、黒ではなく、ゴールドの全身タイツを身にまとったショットを公開。「絶対に勝つ!!」と意気込んだ。また前半終了時には「映ったら教えてください！」とファンに呼びかけた。
この投稿には「後ろの人との温度差がすごい」「すごい後ろの女性の冷めた目笑」「伝説残して帰ってきてください」「むちゃ怪訝な顔されとるやんw」との反響が寄せられている。
【写真】背後の視線が…ツッコミが相次いだ江頭2:50が公開した写真
江頭は「いざ、応援！」と書き出すと、スタジアム内で、黒ではなく、ゴールドの全身タイツを身にまとったショットを公開。「絶対に勝つ!!」と意気込んだ。また前半終了時には「映ったら教えてください！」とファンに呼びかけた。
この投稿には「後ろの人との温度差がすごい」「すごい後ろの女性の冷めた目笑」「伝説残して帰ってきてください」「むちゃ怪訝な顔されとるやんw」との反響が寄せられている。