◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1−1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと1―1で引き分け、勝ち点5の同組2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は決勝トーナメント1回戦（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。

「後半は立ち上がりに先制していい流れで入れたんですけど、すぐ失点してしまったので、まあそこは修正しないといけない」

途中出場のMF伊東純也（ゲンク）は総括した。

前半は0―0だったが、後半11分に日本が先制した。MF堂安（Eフランクフルト）のパスをFW上田（フェイエノールト）が右足ヒールでため、リターンを受けた堂安がペナルティーエリア内へパス。前田がワントラップから右足で流し込み、W杯2大会連続ゴールをマークした。

後半17分にスウェーデンが1―1の同点に追いついた。今大会初先発のFWエランガ（ニューカッスル）が右45度のペナルティーエリア手前から、左足で左サイドネットへ突き刺すスーパーゴール。日本は後半21分にFW小川（NECナイメヘン）とMF伊東（ゲンク）、同30分にはDF長友（FC東京）とDF渡辺（フェイエノールト）を投入。長友はアジア人初のW杯5大会連続出場となった。終盤にはスウェーデンの猛攻を浴びたが、GK鈴木彩（パルマ）がスーパーセーブを連発して引き分けに持ち込んだ。

途中出場する際には、森保監督からの指示はなかったという。「“いつも通りやれ”っていうことだったと思うので、とにかく同点だったので、得点に絡みたいなと思ってたんですけど、絡めなくて残念だなと思います」と悔しい表情を見せた。

ベスト32決戦では強豪ブラジルと対戦。「間違いなく強い国ですし、前回親善試合でやってますけど、全然違ったメンバーになると思いますし、いい準備をしてやれればいいかなと思います。頑張ります」と意気込んだ。