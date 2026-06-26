「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

Ｆ組の１次リーグ最終戦が行われ、日本はスウェーデンと引き分け、１勝２分け、勝ち点５で２位通過で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。３２チームよる決勝トーナメント１回戦では最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦する。オランダが１位通過、スウェーデンが３位通過を決めた。

後半１１分にこの日先発起用されたＦＷ前田のゴールで先制。後半１７分に同点に追いつかれた。

試合後、ＧＫ鈴木彩艶は「前半は硬いゲームになって、後半は先制できたが追いつかれた後、相手の流れがあった中でも最少失点に抑えること、負けない、勝ち点１を最低限でも取るというところをしっかりと達成できたと思うので。この負けな勢い次に向かえるということはポジティブに捉えられるかなと思います」と振り返った。

次戦はブラジルとの決勝トーナメント１回戦。「次は一発勝負で勝つしかない。しっかり準備して僕たちの良い状態で臨めるようにしたい」と話した。