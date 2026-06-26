「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

Ｆ組の１次リーグ最終戦が行われ、日本はスウェーデンと引き分け、１勝２分け、勝ち点５で２位通過で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。３２チームよる決勝トーナメント１回戦では最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦する。オランダが１位通過、スウェーデンが３位通過を決めた。

日本は３９歳の長友佑都が後半３０分に交代出場した。代わって中村敬斗が退いた。長友は白のヘアバントをつけて左アウトサイドに入った。長友はＷ杯５大会連続出場となり、日本選手では初めて。前回２２年カタール大会の決勝トーナメント１回戦、クロアチア戦以来のＷ杯出場で、通算１６試合目。

試合後は「Ｗ杯はマンマミーア（なんてこった！）。マンマミーア。このために準備してきたから・・・マンマミーア」と感無量の様子で連呼。「興奮したね。この興奮はＷ杯でしか味わえない。でも本当に仲間も含めて支えてくれた。やってきたことは無駄じゃなかったと感謝したい」と興奮気味に振り返った。「もう守備で激しくいくこと、１対１で絶対負けないというところ、魂とエネルギーを注ぎたいと思っていた。やるだけだったね」とスウェーデン戦を振りかえった。

決勝トーメント初戦はブラジル戦。「優勝目指してるから。どこが相手だろうと勝つだけなんで。やりますよ、僕ら」と、目をぎらつかせた。

その後、改めてこの４年間を回顧。４年前のＷ杯後は引退も考えただけに「お前、４年辞めなくてよかったなと。なんでそんなこと考えてるんだ、ふざけんなと４年前の自分に言いたい。まだまだ満足するなと」と熱く語り、「メッシ、クリスティアーノ・ロナウドとか６大会もいる。こんなもんで満足しちゃいけない」とうなずいた。

イタリア・セリエＡで長くプレーした長友は、１８年大会では「アモーレ」、２２年大会では「ブラボー！」の名文句を残してきたが、今回は「マンマミーア」に振り切った模様だ。