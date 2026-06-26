◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦する。スウェーデンも勝ち点４のＦ組３位で決勝Ｔ進出が決まった。

３９歳のＤＦ長友佑都は後半３０分に途中出場。白いヘアバンドを巻きながらピッチに立ち、日本人初の５大会連続Ｗ杯出場を果たした。長友は試合後のインタビューで開口一番「Ｗ杯、マンマミーア（イタリア語でなんてこった）」と興奮した様子で一言。前回のカタール大会は「ブラボー」と叫んだが、今回は試合の興奮を表現した。

その上で「この興奮はやっぱりＷ杯でしか味わえない。でも、仲間も含めて、すごい自分を支えてくれたし、たくさんの支えがあってこのピッチに立てた。４年間やってきたことは無駄じゃなかったんだな、と。みんなに感謝したい」と感慨深げにうなずいた。ただ、テレビ中継では解説を務めた元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王氏に「最後バテてたじゃん」とツッコミを入れられていた。

決勝Ｔ１回戦の相手は王国ブラジル。強敵となるが、長友は「もう優勝目指しているから。もうどこが相手だろうと勝つだけなので」とキッパリ。「やりますよ、僕ら。見ていてください。信じてください」と言葉に力を込めた。