◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本（ＦＩＦＡランク１８位）は、スウェーデン（同３８位）と対戦し、１―１で引き分けた。これにより、日本はＦ組２位で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。

好セーブを連発した守護神・ＧＫ鈴木彩艶（ざいおん）は「前半は堅いゲームになって、逆に後半先制することができましたけど、追いついたあとで相手の流れっていうところがあった中でも、最少失点で抑えること、そして負けない、勝ち点１を最低限で取るってところをしっかりと達成できたと思うので、この負けない勢いで次に迎えるということはポジティブにとらえたい」と引き分けに終わった９０分間を振り返った。

スウェーデンには枠内シュート５本を打たれ、何度もピンチを迎えたが、鈴木彩の安定したセービングで乗り切った。ＤＦとのコミュニケーションには「やっぱり相手の個の強さもありますし、１対１で勝てなくてもカバーリングをしっかりすることが大事だったので、そういったところのコンパクトさのコーチングをしました」と語り、最少失点に抑えた点には「クロスに対しても出られるところはしっかりと出ようと心がけてたので、堅い守備ができたんじゃないかなと思います」と、うなずいた。

日本は２９日（日本時間３０日）に決勝トーナメント１回戦で優勝５度を誇る王国ブラジル（同６位）と対戦する。「次は一発勝負で勝つしかない。しっかりと準備して、僕たちのいい状態で臨めるようにしたいなと思います」と力を込めた。