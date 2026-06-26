◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同３８位のスウェーデンと１―１で引き分け。勝ち点を５とし、Ｆ組２位での決勝トーナメント進出を決めた。後半１１分に先制ゴールを決めたＭＦ前田大然は「タフな試合でしたけど、しっかり決勝トーナメントに進めてよかった」と汗を拭った。

０―０で迎えた後半１１分、堂安のスルーパスに反応した前田が裏に抜け出し、右足でゴールを決めた。「トラップだけ集中しようと思って。トラップは決まったんで、あとは流し込むだけでした」。２戦連続の得点は、チームとして初戦のオランダ戦（２△２）、２戦目のチュニジア戦（４〇０）に続き、今大会通算７得点目。１８年ロシア大会の１大会最多得点を更新するメモリアルな一撃に「やっぱ嬉しかったし、たくさんの人が応援してくれてたんで。その期待に応えられてよかった」とうなずいた。

日本が出場した過去のＷ杯７大会２５試合において、１１番は１ゴールのみに終わっている。唯一のゴールは、０２年日韓大会の鈴木隆行の得点で、その後４大会はゴールが生まれていない。２２年カタール大会では久保建英がノーゴールに終わった。一部では９８年フランス大会で落選となった“カズの呪い”として語り継がれるなど、不遇の番号として知られている。

快足で守備でも貢献した前田。２２年カタール大会のクロアチア戦に続く２大会連続ゴールでジンクスを払拭した。

２９日（日本時間３０日午前２時）の決勝トーナメント１回戦は、“王国”ブラジルに挑む。大きなヤマ場を迎えるが、前田は「難しい試合にはもちろんなりますけど、自分たちがこれまでやってきたことを出せればしっかり勝てると思う。しっかりリカバリーをして、いい準備をしたい」と冷静に意気込んだ。

◆過去のＷ杯での「１１番」

▼９８年フランス大会 小野伸二

▼０２年日韓大会 鈴木隆行

▼０６年ドイツ大会 巻誠一郎

▼１０年南ア大会 玉田圭司

▼１４年ブラジル大会 柿谷曜一朗

▼１８年ロシア大会 宇佐美貴史

▼２２年カタール大会 久保建英