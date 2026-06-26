◆米大リーグ ブルージェイズ５―６レンジャーズ（２５日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手が２５日（日本時間２６日）、本拠のレンジャーズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、３試合ぶりの１８号本塁打を放った。

３−６で迎えた３−６の９回１死一塁、左腕ラッツに対し、カウント１−１からの３球目、外角直球を捉えると、中堅バックスクリーンへ一直線に飛び込んだ。打球速度１０８・１マイル（約１７４・０キロ）、飛距離４２０フィート（約１２８・０メートル）の強烈な一発に、敗戦を覚悟していたファンは大歓声。ホームインするとゲレロからホームランジャケットを着せられ、ナインと次々とハイタッチした。試合はあと１点届かず、５−６で惜敗した。

０−６の５回には先頭打者で左前安打で出塁し、無死満塁でシュナイダーの中犠飛で生還した。その後ストローの２点適時二塁打も生まれ、３点を返す口火となる安打を放った。４打数２安打２打点で打率は２割４分１厘に上昇した。

この日はオールスターの１次投票結果が発表。ドジャース大谷翔平投手が全体１位でナ・リーグＤＨでのスタメン出場が決まった。岡本はア・リーグ三塁手部門で、カミネロ（レイズ）とのマッチレースを制して逆転トップ。上位２人による決戦投票に駒をすすめた。これで上回れば、１年目でのスタメン出場が決まる。

前日のアストロズ戦では４試合ぶりに無安打。連続試合安打と連続試合打点はともに「３」で止まったが、この日は再び２安打で、直近４戦で３度目のマルチ安打。チームは敗れたが、好調をキープしている。