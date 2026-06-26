篠田麻里子「肌が綺麗に見える色」にヘアカラーチェンジ「美しいです」「大人な印象が素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】女優の篠田麻里子が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。
【写真】40歳元AKB「イメージ変わります」透明肌際立つヘアカラー
篠田は「エリさんに肌が綺麗に見える色でカラーお願いしました」とつづり、ストーリーズを投稿。ナチュラルブラウンから、少し赤みがかかったダークブラウンカラーにイメージチェンジした姿を披露した。透明な肌が更に綺麗に映え、大人びた印象となっている。
この投稿に「美しいです」「大人な印象が素敵」「イメージ変わりますね」「肌も綺麗です」「可愛すぎます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳元AKB「イメージ変わります」透明肌際立つヘアカラー
◆篠田麻里子、肌が綺麗に見えるブラウンカラー
篠田は「エリさんに肌が綺麗に見える色でカラーお願いしました」とつづり、ストーリーズを投稿。ナチュラルブラウンから、少し赤みがかかったダークブラウンカラーにイメージチェンジした姿を披露した。透明な肌が更に綺麗に映え、大人びた印象となっている。
◆篠田麻里子の投稿に反響
この投稿に「美しいです」「大人な印象が素敵」「イメージ変わりますね」「肌も綺麗です」「可愛すぎます」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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