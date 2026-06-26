STARTOジュニア新グループ・Howzit誕生 織山尚大・西村拓哉・ヴァサイェガ渉ら5人で結成 8月よりライブ開催も
【モデルプレス＝2026/06/26】ジュニアの公式サイトが2026年6月26日までに更新され、新グループ・Howzitの誕生が明らかになった。
【写真】新グループ22歳メンバー、舞台上で号泣
同サイトでは、Howzitのグループページが公開された。メンバーは織山尚大、西村拓哉、黒田光輝、檜山光成、ヴァサイェガ渉の5人。また、ライブ情報も更新され、8月8日の東京都・Kanadevia Hall公演を皮切りに、10月4日には福岡県・キャナルシティ劇場で開催されることがわかった。
STARTO ENTERTAINMENTは、2025年2月にジュニアグループを再編成し、2025年2月に3組のグループ「ACEes」（エイシーズ）、「KEY TO LIT」（キテレツ）、「B&ZAI」（バンザイ）が誕生したことを報告していた。なお、織山・黒田・檜山・ヴァサイェガは「少年忍者」に所属していたが、11月30日をもってグループ活動を終了。西村は、関西ジュニア内グループ・Lil かんさい（りとるかんさい）に所属していたが、4月1日をもってメンバーがそれぞれ個人での活動に専念。グループとしての活動は終了していた。
ジュニアで現在グループとして活動しているのは、ACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、AmBitious（アンビシャス）、Boys be（ボーイズBe）の5組で、Howzitは6組目となる。（modelpress編集部）
情報：ジュニア Official Website
https://jr-official.starto.jp/s/jr/news/detail/10532?ima=1123
【Not Sponsored 記事】
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◆ジュニア新グループ、Howzit誕生
同サイトでは、Howzitのグループページが公開された。メンバーは織山尚大、西村拓哉、黒田光輝、檜山光成、ヴァサイェガ渉の5人。また、ライブ情報も更新され、8月8日の東京都・Kanadevia Hall公演を皮切りに、10月4日には福岡県・キャナルシティ劇場で開催されることがわかった。
◆ジュニアグループ、2025年2月に再編成
STARTO ENTERTAINMENTは、2025年2月にジュニアグループを再編成し、2025年2月に3組のグループ「ACEes」（エイシーズ）、「KEY TO LIT」（キテレツ）、「B&ZAI」（バンザイ）が誕生したことを報告していた。なお、織山・黒田・檜山・ヴァサイェガは「少年忍者」に所属していたが、11月30日をもってグループ活動を終了。西村は、関西ジュニア内グループ・Lil かんさい（りとるかんさい）に所属していたが、4月1日をもってメンバーがそれぞれ個人での活動に専念。グループとしての活動は終了していた。
ジュニアで現在グループとして活動しているのは、ACEes、KEY TO LIT、B&ZAI、AmBitious（アンビシャス）、Boys be（ボーイズBe）の5組で、Howzitは6組目となる。（modelpress編集部）
情報：ジュニア Official Website
https://jr-official.starto.jp/s/jr/news/detail/10532?ima=1123
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