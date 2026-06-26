コンピュータもひらめくことができる？【脳の話】

コンピュータもひらめくことができる？

コンピュータが「ひらめく」とは？

２０００年にノーベル物理学賞を受賞したのは、アメリカの電子技術者のジャック・キルビー（１９２３～２００５年）でした。

１９５８年、それまでさまざまな電子デバイスをつなぐことでつくっていた電子回路を、１つのシリコン基板上につくってしまう「集積回路」のアイデアを思いつき、実際に製作・量産することに成功したからです。

このひらめきがなければ、今日の多彩な電子機器は生まれなかったでしょうし、インターネットもＡＩも出現していたかどうかわかりません。歴史上もっとも偉大なひらめきといっていいかもしれません。

さて、ジャック・キルビーのひらめきから発展してきたコンピュータですが、決められた手順に従って問題を高速で解くことにかけては、人間の能力をまったく寄せつけないところまできています。

しかし、決められた手順から外れて、何かを思いつくことや、ひらめくことはいまのところできていません。

日本のこれまでの学校教育は、「正解のはっきりした問題を早く解く」ことを最優先として教えられてきました。しかし、こうした作業は現在、コンピュータが圧倒的なスピードをもって担っています。

そうなると、人間の脳には、いままで以上に人間の脳にしかできない能力が求められます。そこで、ひらめきです。人間の脳だけがそれを生むことができるからです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脳の話』著：茂木健一郎