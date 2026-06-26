「夫の暴力から逃げたい」「養育費はどれくらいもらえるか」「セクハラ被害を受けている」

女性が抱えるさまざまな悩みについて無料で相談できる「女性の権利ホットライン」が、6月29日に実施される。主催は第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、日本弁護士連合会。

女性を取り巻く問題は多様化する一方、「どこに相談したらよいかわからない」「弁護士に相談するほどの問題なのか判断できない」と、一人で悩みを抱え込んでしまう人も少なくない。

ホットラインでは、女性問題に詳しい弁護士と女性相談員が相談に応じる。

●「弁護士に相談に行くか迷っている方も」

このホットラインには例年、夫婦関係や離婚、DVに関する相談が多く寄せられているという。担当する弁護士は次のように呼びかけている。

「弁護士事務所への相談にハードルを感じる人も少なくありません。

『女性の権利ホットライン』では、弁護士と女性支援に詳しい女性相談員が一緒にお話を伺います。弁護士に相談したほうがよいのか確信が持てないという方も含め、ご相談いただけたらと思います」

●6月29日（月）午前10時から午後4時まで

「女性の権利ホットライン」は、6月29日（月）午前10時から午後4時まで、専用の電話番号（03-3593-0651）で相談を受け付ける。必要に応じて面談による継続相談（初回無料）も利用できる。

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