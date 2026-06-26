日本代表 スウェーデンと1-1のドロー グループF2位通過で決勝T初戦はブラジルと激突【サッカーW杯】



先制点をあげた前田大然 PHOTO:Getty Images

＜2026年6月26日 FIFAワールドカップ2026 グループF第3節 日本 1-1 スウェーデン＞

サッカー日本代表（FIFAランキング17位）は26日、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第3節でスウェーデン代表（同36位）と対戦し、1-1で引き分けた。

【試合速報】グループF 日本 vs スウェーデン｜FIFAワールドカップ（サッカーW杯）2026 北中米大会

この結果、日本は勝ち点1を獲得して合計勝ち点5でグループF2位となり、3大会連続となる決勝トーナメント進出を決めた。

決勝トーナメント1回戦ではグループC首位のブラジルと対戦する。

日本は初戦でオランダと2-2で引き分け、第2節ではチュニジアに4-0で快勝。首位通過を懸けて臨んだ最終節は、互いに譲らない90分となった。

前半は両チームとも慎重な試合運びとなる中、日本はスウェーデンの強力攻撃陣を相手に粘り強い守備を披露。

前半39分にはキャプテンの板倉滉が負傷交代するアクシデントに見舞われたものの、途中出場した谷口彰悟を中心に守備を立て直した。

一方の攻撃では中村敬斗や菅原由勢がゴールへ迫ったが、相手GKゼッターストロームの好守に阻まれ、スコアレスで前半を終えた。

均衡を破ったのは日本だった。

後半11分、菅原由勢の縦パスを起点に堂安律が流し、上田綺世がボールを収めて再び堂安へ落とす。

堂安はワンタッチでペナルティーエリア中央へ絶妙なスルーパスを送り、抜け出した前田大然が右足でゴール左へ流し込み、待望の先制点を奪った。



PHOTO:Getty Images

しかし、スウェーデンもすぐさま反撃。後半17分、右サイド深くでボールを受けたアンソニー・エランガが堂安律との1対1から内側へ切れ込み、ペナルティーエリア右角付近から左足を一閃。

鮮やかなコントロールショットをゴール左隅へ突き刺し、試合を振り出しに戻した。

森保一監督は後半21分に堂安と上田を下げて伊東純也、小川航基を投入。

さらに同30分には中村敬斗、瀬古歩夢に代えて長友佑都、渡辺剛を送り出した。長友は今大会初出場を果たし、日本人史上初となる5大会連続ワールドカップ出場を達成。

終盤はスウェーデンの猛攻を受ける展開となった。後半48分にはエランガの決定的なシュートをGK鈴木彩艶が好セーブで阻止。

さらに49分のCKからの決定機でも再び鈴木がビッグセーブを見せ、日本ゴールを死守。

日本もアディショナルタイムに長友が左サイドを突破してクロスを供給するなど最後まで勝ち越しを狙ったが、ゴールは生まれず1-1のまま試合終了。

同時刻開催のオランダ対チュニジアはオランダが3-1で勝利し、日本は勝ち点5のグループF2位で決勝トーナメント進出が決定。

ラウンド32ではグループC首位の優勝候補ブラジルと対戦する。



＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

・全試合日程（大会スケジュール）

・グループリーグ（グループステージ）

・決勝トーナメント（ノックアウトステージ）