◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組 第3節 日本 1-1 スウェーデン(日本時間26日、ダラス・スタジアム)

日本代表の長友佑都選手が、試合後に日本選手史上初となるW杯5大会連続出場を飾った喜びを語りました。

長友選手は偉業達成の感想を聞かれると「マンマ・ミーア！ マンマ・ミーア！だね」と繰り返し、感慨深い気持ちを表します。そして胸にこみ上げる気持ちを抑えるように「このためだけに4年間やってきたから…うれしいを通り越して、言葉が出ないですね。仲間も家族もそうだし、たくさんの方に支えられてピッチに立てたので、本当に感謝したいです」と語りました。

試合は引き分けてグループステージを2位突破。「最低限負けないことが大事だったので、守り切って勝ち点1取れ、突破できたのは非常によかったかな」と話すと、決勝トーナメント1回戦のブラジル戦に向けては「優勝を目指しているから、どんな相手でも関係ない」と頼もしい言葉で締めました。