宇宙から“水道管の老朽化”を調査可能に！元美容師、宇宙ベンチャーを起こす

日本の社会課題を解決する、いま注目のスタートアップを紹介するビジネストレンド番組『BooSTAR-スタートアップ応援します-』。

本日6月26日（金）深夜の同番組は、「宇宙から水道管の老朽化を調査可能に〜JAXA初の出資を受け宇宙ベンチャーを起こした元美容師〜」をテーマに放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

日本の水道管の多くは、整備から50年以上が経過し、老朽化が急速に進んでいる。

全国で相次ぐ漏水や道路陥没。しかし、地下に埋まる水道管の点検には、膨大な時間とコストが必要となる。限られた人手と予算のなか、見えない地下インフラをどう守っていくのか？

今回取り上げる「天地人」は、JAXAが初めて出資を行った宇宙ベンチャー企業。

地表の温度や地形など衛星から得られるデータをメインに、約100種類のデータとAIを活用し、漏水リスクが高いエリアを可視化。従来は人手に頼っていた水道管調査の効率を大幅に改善し、コストダウンにも繋げている。

スタジオには、天地人代表の櫻庭康人氏が登場。櫻庭氏は、元美容師という異色の経歴の持ち主。美容師から宇宙ベンチャーを立ち上げるまでの経緯や、取り組みについて深掘りしていく。