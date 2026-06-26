中村敬斗が異例の“一時退場”…審判に短いソックス履き替えさせられる
北中米W杯を戦う日本代表は25日、グループリーグ第3戦でスウェーデン代表と対戦している。後半15分過ぎ、MF中村敬斗(スタッド・ランス)が審判に命じられ、“一時退場”を命じられてソックスを履き替えるというアクシデントが起きた。
3試合連続で先発出場の中村は足がつるのを防止するため着用している普段の短いソックスで試合に入ったが、前半からイバン・バートン主審が中村のソックスを何度も注意。後半立ち上がりには第4審が森保一監督に注意する姿も見られた。
すると中村は後半15分過ぎ、一時ピッチから出るよう求められたのか、日本は10人で戦う形に。その後、中村はロングソックスに履き替えてフィールドに戻った。
(取材・文 竹内達也)
3試合連続で先発出場の中村は足がつるのを防止するため着用している普段の短いソックスで試合に入ったが、前半からイバン・バートン主審が中村のソックスを何度も注意。後半立ち上がりには第4審が森保一監督に注意する姿も見られた。
すると中村は後半15分過ぎ、一時ピッチから出るよう求められたのか、日本は10人で戦う形に。その後、中村はロングソックスに履き替えてフィールドに戻った。
(取材・文 竹内達也)