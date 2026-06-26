日本のW杯初となる大会7点目は前田大然!! ブラジル戦へ意気込み「これまでやってきたことを出せれば勝てる」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
FW前田大然が日本代表のグループリーグ無敗突破を導く先制点を奪った。決勝トーナメント1回戦はブラジル代表との対戦が決定。フラッシュインタビューで「難しい試合にはもちろんなるけれど、自分たちがこれまでやってきたことを出せれば勝てると思う」と意気込んだ。
前田は初戦以来の先発入りを果たすと、立ち上がりから前への持ち運びやスピードを生かしたプレスで存在感を発揮。そうして迎えた後半11分、MF堂安律のスルーパスをペナルティエリア内で収めてゴール左に流し込み、試合を動かした。
「トラップだけちょっと集中しようと思って、トラップが上手く決まったのであとはもう流し込むだけでした」。そう冷静に振り返った前田は前回大会のクロアチア戦以来となるW杯での得点。また、日本は今大会7点目となり、一大会の歴代最多ゴール数となった。
もっとも試合は1-1で終了。前田は守備でも貢献したことを「僕の良さ」としつつ、「でも試合に勝てなかったのでしっかりと修正して次は必ず勝ちたい」と悔しさも滲ませた。
次戦はブラジルとの大一番。前田は「しっかりとリカバリーをして良い準備をしたい」と話しながら勝利を誓った。
FW前田大然が日本代表のグループリーグ無敗突破を導く先制点を奪った。決勝トーナメント1回戦はブラジル代表との対戦が決定。フラッシュインタビューで「難しい試合にはもちろんなるけれど、自分たちがこれまでやってきたことを出せれば勝てると思う」と意気込んだ。
前田は初戦以来の先発入りを果たすと、立ち上がりから前への持ち運びやスピードを生かしたプレスで存在感を発揮。そうして迎えた後半11分、MF堂安律のスルーパスをペナルティエリア内で収めてゴール左に流し込み、試合を動かした。
もっとも試合は1-1で終了。前田は守備でも貢献したことを「僕の良さ」としつつ、「でも試合に勝てなかったのでしっかりと修正して次は必ず勝ちたい」と悔しさも滲ませた。
次戦はブラジルとの大一番。前田は「しっかりとリカバリーをして良い準備をしたい」と話しながら勝利を誓った。