緊急投入で奮闘したDF谷口彰悟、2位突破に「とりあえずホッとした」…ブラジル戦に向けて「もう一つギアを上げたい」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
緊急投入の中で奮闘し、勝ち点1獲得に貢献した。日本代表DF谷口彰悟は試合後のフラッシュインタビューで「とりあえずホッとしています」と振り返った。
ベンチスタートとなった谷口で急きょ出番が回ってきたのは、前半39分だった。「筋肉の異常を訴えた」DF板倉滉に代わり、最終ラインの中央へと入った。
「少しアクシデント気味で途中から出場したけど、試合開始からベンチでも一緒に戦っていたし、熱量やテンションは試合に出ている選手と変わらずに過ごせていたので、良い入りができたと思うし、落ち着いて対応できた」
試合は、後半11分にFW前田大然のゴールで先制しながらも、17分にFWアンソニー・エランガに決められてスウェーデンに追い付かれてしまう。しかし、その後はGK鈴木彩艶を中心とした守備陣が踏ん張り、1-1のドローで2位通過を決めた。
「全員が体を張りながら、セットプレーも含めて。最後は彩艶がいるので、しっかり止めてくれた。難しいゲームだったけど、何とか勝ち点1を取れたのは最低限の結果かなと思う」。そう語った谷口は決勝トーナメント進出に「とりあえずホッとしています。そこは絶対条件だったので。ゲームには勝てなかったけど、しっかり次に進めたのはポジティブに考えています」と続けた。
決勝トーナメント1回戦ではブラジル代表と対戦する。「ここからは負けたら終わりなので、もう一つギアを上げて試合に臨まないといけないし、皆で覚悟を持ってラウンド32勝ち上がれるように、まずは準備したい」と視線を上へと向けた。
緊急投入の中で奮闘し、勝ち点1獲得に貢献した。日本代表DF谷口彰悟は試合後のフラッシュインタビューで「とりあえずホッとしています」と振り返った。
ベンチスタートとなった谷口で急きょ出番が回ってきたのは、前半39分だった。「筋肉の異常を訴えた」DF板倉滉に代わり、最終ラインの中央へと入った。
「少しアクシデント気味で途中から出場したけど、試合開始からベンチでも一緒に戦っていたし、熱量やテンションは試合に出ている選手と変わらずに過ごせていたので、良い入りができたと思うし、落ち着いて対応できた」
「全員が体を張りながら、セットプレーも含めて。最後は彩艶がいるので、しっかり止めてくれた。難しいゲームだったけど、何とか勝ち点1を取れたのは最低限の結果かなと思う」。そう語った谷口は決勝トーナメント進出に「とりあえずホッとしています。そこは絶対条件だったので。ゲームには勝てなかったけど、しっかり次に進めたのはポジティブに考えています」と続けた。
決勝トーナメント1回戦ではブラジル代表と対戦する。「ここからは負けたら終わりなので、もう一つギアを上げて試合に臨まないといけないし、皆で覚悟を持ってラウンド32勝ち上がれるように、まずは準備したい」と視線を上へと向けた。