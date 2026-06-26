森保監督もブラジル戦に気合「タフに粘り強くとにかく勝つ戦いを」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
日本代表がスウェーデン代表と1-1で引き分け、F組2位で決勝トーナメント進出を決めた。森保一監督は「レギュレーションが変わって3位までグループリーグ突破があり得たけど、2位までで確実にグループリーグ突破できる力をつけるという部分では力を出してくれた」とまずは安どした様子をみせた。
押し込まれる時間帯、特に終盤はピンチの連続で難しい試合になったが、GK鈴木彩艶を中心に1失点で耐えた。森保監督も「彩艶が最後に止めてくれたけど、チームとして粘り強く守備をしようというコンセプトを発揮してくれた」と守備の奮闘を称えた。
3大会連続の決勝トーナメントに進んだ日本だが、日本時間30日に行う1回戦の相手はブラジルに決まった。相手にとって不足なし。指揮官も「とにかく勝つ戦いをしたい。タフに粘り強くやり抜きたい」と気合十分に話していた。
日本代表がスウェーデン代表と1-1で引き分け、F組2位で決勝トーナメント進出を決めた。森保一監督は「レギュレーションが変わって3位までグループリーグ突破があり得たけど、2位までで確実にグループリーグ突破できる力をつけるという部分では力を出してくれた」とまずは安どした様子をみせた。
押し込まれる時間帯、特に終盤はピンチの連続で難しい試合になったが、GK鈴木彩艶を中心に1失点で耐えた。森保監督も「彩艶が最後に止めてくれたけど、チームとして粘り強く守備をしようというコンセプトを発揮してくれた」と守備の奮闘を称えた。
3大会連続の決勝トーナメントに進んだ日本だが、日本時間30日に行う1回戦の相手はブラジルに決まった。相手にとって不足なし。指揮官も「とにかく勝つ戦いをしたい。タフに粘り強くやり抜きたい」と気合十分に話していた。