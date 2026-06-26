前田大然が先制弾も…追いつかれた森保Jはドロー、GL無敗突破で2位通過、長友が5大会連続W杯出場
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
日本代表は25日、北中米ワールドカップのグループリーグ第3節でスウェーデン代表と対戦し、1-1で引き分けた。後半11分に流れるような連係からMF堂安律がスルーパスを出し、FW前田大然が先制ゴール。だが、7分後に失点して追いつかれた。30分にはDF長友佑都が5大会連続W杯出場の偉業を達成した。他会場の結果でオランダの1位通過が確定。日本は1勝2分で2位通過を決め、日韓大会以来のグループリーグ無敗突破を果たした。
1勝1分で2位に位置する日本だが、第2節・チュニジア戦(○4-0)から大幅なターンオーバーは行わず、先発変更は3人でFW前田大然と今大会初先発のDF瀬古歩夢とDF菅原由勢が起用された。3-4-2-1の布陣を敷き、GKは鈴木彩艶、3バックは左からDF伊藤洋輝、DF板倉滉、瀬古。ダブルボランチはMF鎌田大地とMF田中碧。ウイングバックは左がMF中村敬斗、右が菅原。2シャドーは左が前田、右がMF堂安律で、1トップに前節2ゴールのFW上田綺世が入った。[スタメン&布陣]
序盤スウェーデンのセットプレーを防ぎ切った日本は、前線から上田がGKヤコブ・ゼッターストロームにプレスを仕掛けてラインを上げていく。前半5分、中盤でボールを持った前田が急加速して右サイドからドリブル突破。敵陣PA内に入り込んだところでMFガブリエル・グズムンドソンと接触して体勢を崩したものの、ファウルは認められなかった。6分にはMFアレクサンダー・ベルンハルトソンに左ミドルを打たれるが、GK鈴木彩がしっかりセーブした。
前線にパスを通したいスウェーデンに対し、日本は田中を中心にボールを奪取して攻撃を封じる。鈴木彩がボールを持つと、一気に最前線にボールを蹴り、上田が体を張ってキープ。少しずつ前進しながら相手ゴールに迫っていった。
前半22分、日本が好連係からチャンスを作る。鎌田が左サイドに展開し、中村から大外を走る伊藤にボールが渡る。伊藤の左足クロスは前田が頭で合わせるが、惜しくもゴール枠を捉えなかった。25分にはハイドレーション・ブレイクに入った。
前半32分、田中のボール奪取から前にパスを出すと、上田がそのまま前進してDFイサク・ヒエンに倒される。ヒエンにはイエローカードが出された。34分、右サイドからのスローインを上田が収め、右サイド際に展開する。菅原が深い位置からクロスを上げると、カットしようと足を伸ばしたヒエンが負傷。MFルーカス・ベリバルが途中出場した。
一方、日本も前半39分に交代カードを切る。筋肉系の異常を訴えた板倉に代わり、DF谷口彰悟がそのまま3バックの中央に入った。キャプテンマークは板倉から堂安に託された。最終ラインに5人が立つスウェーデンに対し、日本は攻めあぐねていく。40分には菅原がPA右手前から右足ミドルも、GKゼッターストロームのセーブに遭った。
日本は前半45分にも決定機。左サイドの細かいパスから鎌田がPA内にパスを出し、ゴール前から下りてきた前田が落とすと、最後はPA中央の中村が右足シュート。ゴール右隅に狙いすました弾道は、惜しくもGKゼッターストロームの左手一本に阻まれた。
前半はそのまま0-0で折り返す。後半開始からスウェーデンに日本陣地に攻め立てられるも瀬古がブロック。直後にはカウンターから相手陣地内でチャンスを作ろうと人数をかけるも、堂安のカットインからの左足クロスを鎌田が合わせるが、オフサイドの判定となった。
一進一退の攻防が続く中、均衡を破ったのは日本。後半11分、右サイドの菅原が右サイドの内側に折り返すと、堂安がフリック。中央で上田がボールをキープしてリターンすると、受けに走った堂安がスルーパスをPA内に通す。反応した前田がGKとの1対1を決め切り、待望の先制ゴールを挙げた。
だが、スウェーデンもすかさず追いつく。後半17分、右サイドでパスを受けたFWアンソニー・エランガがカットインから左足を一閃。GK鈴木彩の横っ飛びでも防げず、2試合連続ゴールで1-1となった。
さらに日本がピンチの時間が続く。後半20分、菅原が自陣近くでボールを話してしまい、FWアレクサンデル・イサクに拾われる。そのまま右足シュートを打たれると、谷口のブロックには当たらず。しかし、しっかりとコースを読んだ鈴木彩がスーパーセーブでシュートをはじいた。
日本は後半21分に2枚替え。上田と堂安を下げ、FW小川航基とFW伊東純也が入る。キャプテンマークは堂安から谷口に渡された。小川は1トップ、伊東は右シャドーに入る。23分には2度目のハイドレーション・ブレイクとなった。
日本は後半30分、3度目の交代で再び2枚替え。中村と瀬古に変えて、DF渡辺剛とDF長友佑都が入る。長友は5大会連続のW杯出場を果たした。渡辺は右CB、長友は左WBに配置された。
後半32分、谷口が自陣近くでファウルしてイエローカードを受ける。33分にはスウェーデンの猛攻を受けるも、長友のカバーを起点に田中がボールをカットし切った。
残り時間はピンチが続いたが、鈴木彩の好セーブ連発で守り切る。そのまま試合は終了し、1-1で痛み分けに終わった。2位以上が確定した日本は3大会連続で決勝トーナメント進出。他会場のオランダがチュニジアに勝利して1位通過を決めたため、2位通過の日本は中3日の29日にC組1位のブラジルと対戦する。
(取材・文 石川祐介)
日本代表は25日、北中米ワールドカップのグループリーグ第3節でスウェーデン代表と対戦し、1-1で引き分けた。後半11分に流れるような連係からMF堂安律がスルーパスを出し、FW前田大然が先制ゴール。だが、7分後に失点して追いつかれた。30分にはDF長友佑都が5大会連続W杯出場の偉業を達成した。他会場の結果でオランダの1位通過が確定。日本は1勝2分で2位通過を決め、日韓大会以来のグループリーグ無敗突破を果たした。
序盤スウェーデンのセットプレーを防ぎ切った日本は、前線から上田がGKヤコブ・ゼッターストロームにプレスを仕掛けてラインを上げていく。前半5分、中盤でボールを持った前田が急加速して右サイドからドリブル突破。敵陣PA内に入り込んだところでMFガブリエル・グズムンドソンと接触して体勢を崩したものの、ファウルは認められなかった。6分にはMFアレクサンダー・ベルンハルトソンに左ミドルを打たれるが、GK鈴木彩がしっかりセーブした。
前線にパスを通したいスウェーデンに対し、日本は田中を中心にボールを奪取して攻撃を封じる。鈴木彩がボールを持つと、一気に最前線にボールを蹴り、上田が体を張ってキープ。少しずつ前進しながら相手ゴールに迫っていった。
前半22分、日本が好連係からチャンスを作る。鎌田が左サイドに展開し、中村から大外を走る伊藤にボールが渡る。伊藤の左足クロスは前田が頭で合わせるが、惜しくもゴール枠を捉えなかった。25分にはハイドレーション・ブレイクに入った。
前半32分、田中のボール奪取から前にパスを出すと、上田がそのまま前進してDFイサク・ヒエンに倒される。ヒエンにはイエローカードが出された。34分、右サイドからのスローインを上田が収め、右サイド際に展開する。菅原が深い位置からクロスを上げると、カットしようと足を伸ばしたヒエンが負傷。MFルーカス・ベリバルが途中出場した。
一方、日本も前半39分に交代カードを切る。筋肉系の異常を訴えた板倉に代わり、DF谷口彰悟がそのまま3バックの中央に入った。キャプテンマークは板倉から堂安に託された。最終ラインに5人が立つスウェーデンに対し、日本は攻めあぐねていく。40分には菅原がPA右手前から右足ミドルも、GKゼッターストロームのセーブに遭った。
日本は前半45分にも決定機。左サイドの細かいパスから鎌田がPA内にパスを出し、ゴール前から下りてきた前田が落とすと、最後はPA中央の中村が右足シュート。ゴール右隅に狙いすました弾道は、惜しくもGKゼッターストロームの左手一本に阻まれた。
前半はそのまま0-0で折り返す。後半開始からスウェーデンに日本陣地に攻め立てられるも瀬古がブロック。直後にはカウンターから相手陣地内でチャンスを作ろうと人数をかけるも、堂安のカットインからの左足クロスを鎌田が合わせるが、オフサイドの判定となった。
一進一退の攻防が続く中、均衡を破ったのは日本。後半11分、右サイドの菅原が右サイドの内側に折り返すと、堂安がフリック。中央で上田がボールをキープしてリターンすると、受けに走った堂安がスルーパスをPA内に通す。反応した前田がGKとの1対1を決め切り、待望の先制ゴールを挙げた。
だが、スウェーデンもすかさず追いつく。後半17分、右サイドでパスを受けたFWアンソニー・エランガがカットインから左足を一閃。GK鈴木彩の横っ飛びでも防げず、2試合連続ゴールで1-1となった。
さらに日本がピンチの時間が続く。後半20分、菅原が自陣近くでボールを話してしまい、FWアレクサンデル・イサクに拾われる。そのまま右足シュートを打たれると、谷口のブロックには当たらず。しかし、しっかりとコースを読んだ鈴木彩がスーパーセーブでシュートをはじいた。
日本は後半21分に2枚替え。上田と堂安を下げ、FW小川航基とFW伊東純也が入る。キャプテンマークは堂安から谷口に渡された。小川は1トップ、伊東は右シャドーに入る。23分には2度目のハイドレーション・ブレイクとなった。
日本は後半30分、3度目の交代で再び2枚替え。中村と瀬古に変えて、DF渡辺剛とDF長友佑都が入る。長友は5大会連続のW杯出場を果たした。渡辺は右CB、長友は左WBに配置された。
後半32分、谷口が自陣近くでファウルしてイエローカードを受ける。33分にはスウェーデンの猛攻を受けるも、長友のカバーを起点に田中がボールをカットし切った。
残り時間はピンチが続いたが、鈴木彩の好セーブ連発で守り切る。そのまま試合は終了し、1-1で痛み分けに終わった。2位以上が確定した日本は3大会連続で決勝トーナメント進出。他会場のオランダがチュニジアに勝利して1位通過を決めたため、2位通過の日本は中3日の29日にC組1位のブラジルと対戦する。
(取材・文 石川祐介)