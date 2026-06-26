オランダが首位通過、日本はブラジルが待つ2位突破!! スウェーデンも3位通過が確定:F組最終節
北中米ワールドカップF組は25日に全日程を終了し、オランダ代表が首位通過を果たした。日本代表は2位で通過し、スウェーデン代表も3位の成績上位8チームに入ることが確定して決勝トーナメント進出が決まった。
日本対スウェーデンの最終節は前半をスコアレスで終えると、後半11分にFW前田大然のゴールで日本が先制。だが、スウェーデンが同17分にFWアンソニー・エランガのゴールで追いつくと1-1でタイムアップを迎えた。
首位で最終節を迎えたオランダは敗退が確定しているチュニジアから立ち上がりに2点を先取した。後半にチュニジアが1点を返したものの、DFヤン・ポール・ファン・ヘッケのゴールで突き放して3-1で勝利。F組唯一の2勝で首位通過を決めた。
首位通過のオランダは決勝トーナメント1回戦でC組2位のモロッコと、2位通過の日本はC組1位のブラジルと対戦する。スウェーデンは3位通過の8チームの組み合わせによって対戦相手が決定するが、最も可能性が高いのはI組首位。その場合、スウェーデンはフランスとノルウェーのどちらかと対戦する。
[グループF]
1.☆オランダ(7)+6
2.☆日本(5)+4
3.☆スウェーデン(4)0
4.チュニジア(0)-10
日本対スウェーデンの最終節は前半をスコアレスで終えると、後半11分にFW前田大然のゴールで日本が先制。だが、スウェーデンが同17分にFWアンソニー・エランガのゴールで追いつくと1-1でタイムアップを迎えた。
首位通過のオランダは決勝トーナメント1回戦でC組2位のモロッコと、2位通過の日本はC組1位のブラジルと対戦する。スウェーデンは3位通過の8チームの組み合わせによって対戦相手が決定するが、最も可能性が高いのはI組首位。その場合、スウェーデンはフランスとノルウェーのどちらかと対戦する。
[グループF]
1.☆オランダ(7)+6
2.☆日本(5)+4
3.☆スウェーデン(4)0
4.チュニジア(0)-10