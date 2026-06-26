＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」５位にｊｉｇ．ｊｐ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」５位にｊｉｇ．ｊｐ

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１０時現在で、ｊｉｇ．ｊｐ<5244.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



同社は２５日、自社が開発・製造する次世代スマート眼鏡「ＳＡＢＥＲＡ（サベラ）」に関し、日米クロスボーダースタートアップのコトバ・テクノロジーズ（本社：米サンフランシスコ）と戦略的パートナーシップを締結することを決めたと発表。これが買い予想数上昇につながっているようだ。



これは「サベラ」のＡＲ（拡張現実）表示技術とコトバ社の最先端音声ＡＩ技術を融合し、「サベラ」を活用した高品質な同時通訳体験の実現を目指すもの。今後はアプリ連携を皮切りに、相互送客や共同ソリューションの展開を進め、言語の壁を越えた新たなコミュニケーションインフラの構築に取り組むとしている。



出所：MINKABU PRESS