前半途中交代の板倉滉に森保監督「少し筋肉の異常を訴えてきた」
[6.25 W杯F組第3節 日本 - スウェーデン]
日本代表の森保一監督は前半途中で交代したDF板倉滉について、ハーフタイムインタビューで「少し筋肉の異常を訴えてきた」と説明した。
キャプテンを務める板倉は2試合連続で先発出場したなか、前半39分に突如交代。DF谷口彰悟が緊急出場した。板倉はランニングでピッチから退いたため重傷ではないものとみられた一方、負傷の可能性が心配されている。
0-0で前半を終えた森保監督は「少し筋肉の異常を訴えてきた。本人は大丈夫と言っていましたけれど念の為に変えました」と説明。予防措置での交代だと明らかにした。
後半については「最後の攻撃のクオリティはもっと上げていかなければ」と述べ、「奪ったボールを前に運ぶ、アタッキングサードでシュートまで繋げる選択とクオリティが必要」と語った。
日本代表の森保一監督は前半途中で交代したDF板倉滉について、ハーフタイムインタビューで「少し筋肉の異常を訴えてきた」と説明した。
キャプテンを務める板倉は2試合連続で先発出場したなか、前半39分に突如交代。DF谷口彰悟が緊急出場した。板倉はランニングでピッチから退いたため重傷ではないものとみられた一方、負傷の可能性が心配されている。
0-0で前半を終えた森保監督は「少し筋肉の異常を訴えてきた。本人は大丈夫と言っていましたけれど念の為に変えました」と説明。予防措置での交代だと明らかにした。
後半については「最後の攻撃のクオリティはもっと上げていかなければ」と述べ、「奪ったボールを前に運ぶ、アタッキングサードでシュートまで繋げる選択とクオリティが必要」と語った。