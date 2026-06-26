F組最終節は前半終了…このままいくと決勝T1回戦で日本対ブラジル、オランダ対モロッコ
北中米ワールドカップF組最終節は両カードで前半を終了した。日本代表は「5点差負け」以上の成績を残せば3大会連続の決勝トーナメント進出が決まるなか、このままいくと2位通過となり、決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦することになる。
引き分け以上で2位以内が確定する日本。スウェーデンとの一戦はDF板倉滉が前半途中にDF谷口彰悟と交代して状態が心配されるシーンもあったなか、0-0で試合を折り返した。
日本と勝ち点と得失点で並び、総得点で1点上回っている首位・オランダは好調な滑り出し。グループリーグ敗退が決まっているチュニジアを相手に前半3分で先制すると、同7分に追加点を奪って2-0で前半を終えた。
現在オランダが首位に立ち、日本が2位という状況。オランダはこのままいくとモロッコ代表との決勝トーナメント1回戦を戦うことになる。日本が首位通過するためには、同時刻キックオフのオランダ対チュニジア戦でのオランダの成績を上回る必要がある。
引き分け以上で2位以内が確定する日本。スウェーデンとの一戦はDF板倉滉が前半途中にDF谷口彰悟と交代して状態が心配されるシーンもあったなか、0-0で試合を折り返した。
現在オランダが首位に立ち、日本が2位という状況。オランダはこのままいくとモロッコ代表との決勝トーナメント1回戦を戦うことになる。日本が首位通過するためには、同時刻キックオフのオランダ対チュニジア戦でのオランダの成績を上回る必要がある。