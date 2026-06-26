日本戦会場も大きくどよめく…超巨大ビジョンに開始7分で「0-2」
北中米W杯を戦う日本代表は25日、グループリーグ第3戦でスウェーデン代表と対戦している。日本は結果次第でグループリーグ首位突破の望みが残る一戦。序盤から0-0のまま試合が進む中、ダラススタジアムが誇る巨大ビジョンの表示で場内が大きくどよめく一幕があった。
場内に表示されたのは同じグループで同時キックオフのオランダ対チュニジアの途中経過。オランダが前半3分に先制点を奪うと、普段はアメフト(NFL)用に使われているスタジアムの巨大ビジョンに大きな通知音と共に「0-1」の文字が場内に映し出され、スタジアム内から大きなどよめきが起きた。
さらに前半7分、オランダが早々に追加点を奪い、すぐさま「0-2」の表示。日本代表がグループリーグ首位通過をするにはオランダよりも多くの点差をつけて勝利する必要があるという中、思わぬタイミングでの悲報にため息まじりの声が上がった。
(取材・文 竹内達也)
場内に表示されたのは同じグループで同時キックオフのオランダ対チュニジアの途中経過。オランダが前半3分に先制点を奪うと、普段はアメフト(NFL)用に使われているスタジアムの巨大ビジョンに大きな通知音と共に「0-1」の文字が場内に映し出され、スタジアム内から大きなどよめきが起きた。
さらに前半7分、オランダが早々に追加点を奪い、すぐさま「0-2」の表示。日本代表がグループリーグ首位通過をするにはオランダよりも多くの点差をつけて勝利する必要があるという中、思わぬタイミングでの悲報にため息まじりの声が上がった。
(取材・文 竹内達也)