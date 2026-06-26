本田圭佑、出た新語「肉ばなった」オランダ先制に「でしょうね」田中碧ファウルに「ないよー、ショルダーとショルダーですよ」
ワールドカップを戦う日本代表の第3戦スウェーデン戦を中継するNHKの解説を本田圭佑が務めている。
初戦のNHK、第2戦の日本テレビ、そして第3戦で再びNHK解説に戻ってきた本田だが、相変わらずに語録を連発している。
開始早々に入ったオランダ先制の情報に「でしょうね」。中盤で競り合ったMF田中碧がファウルを取られた際には「ナイスプレス。素晴らしい!ないよー。田中碧さんも言っているって。ショルダーとショルダーですよ」。また相手DFイサク・ヒエンが負傷した際には「肉ばなった」と肉離れを指摘する“新語”を話して話題を集めている。
初戦のNHK、第2戦の日本テレビ、そして第3戦で再びNHK解説に戻ってきた本田だが、相変わらずに語録を連発している。
開始早々に入ったオランダ先制の情報に「でしょうね」。中盤で競り合ったMF田中碧がファウルを取られた際には「ナイスプレス。素晴らしい!ないよー。田中碧さんも言っているって。ショルダーとショルダーですよ」。また相手DFイサク・ヒエンが負傷した際には「肉ばなった」と肉離れを指摘する“新語”を話して話題を集めている。