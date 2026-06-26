スタティアＨが３日続伸、セントラルグラフィックセンターからＩＴインフラ関連事業を譲受 スタティアＨが３日続伸、セントラルグラフィックセンターからＩＴインフラ関連事業を譲受

スターティアホールディングス<3393.T>が３日続伸している。２５日の取引終了後、子会社スターティアがセントラルグラフィックセンター（名古屋市東区）からＩＴインフラ関連事業を譲受すると発表しており、業績への貢献が期待されている。



セントラルグラフィックセンターはオフィスソリューション及び印刷・デザイン関連のソリューションを含むＩＴインフラ分野において、約１０００社の顧客基盤を有しており、今回の事業譲受により名古屋市を中心とする中部地域における新規顧客の獲得やクロスセルによる新規顧客との取引拡大により、既存ビジネスのスケールメリットが享受できると判断した。なお、同件による業績への影響は現時点では軽微としている。



出所：MINKABU PRESS