オランダのリードは再び2点差に!! チュニジアに1点を返されるも突き放す!!
[6.25 W杯F組第3節 チュニジア - オランダ]
北中米W杯は現地時間25日、F組第3節のチュニジア代表対オランダ代表を行っている。
開始3分にチュニジアMFエリス・スキリのオウンゴールでオランダが先制すると、7分にはDFフィルヒル・ファン・ダイクの折り返しをFWブライアン・ブロビーが押し込み、早くもリードを2点差に広げる。
2-0のまま後半を迎えると、9分に右CKをFWハゼム・マストゥリがヘディングで叩き込み、チュニジアが1点差に詰め寄る。しかし、17分、左CKをニアサイドのDFヤン・ポール・ファン・ヘッケがすらしたボールがMFアニス・ベン・スリマンに当たってゴールマウスに吸い込まれ、オランダのリードは再び2点差となった。
なお、第2節終了時点で1勝1分けの勝ち点4、得失点差+4のオランダは日本を総得点で1上回って首位。一方のチュニジアは2連敗でグループリーグ敗退が決定した状況で最終節を迎えている。
北中米W杯は現地時間25日、F組第3節のチュニジア代表対オランダ代表を行っている。
開始3分にチュニジアMFエリス・スキリのオウンゴールでオランダが先制すると、7分にはDFフィルヒル・ファン・ダイクの折り返しをFWブライアン・ブロビーが押し込み、早くもリードを2点差に広げる。
2-0のまま後半を迎えると、9分に右CKをFWハゼム・マストゥリがヘディングで叩き込み、チュニジアが1点差に詰め寄る。しかし、17分、左CKをニアサイドのDFヤン・ポール・ファン・ヘッケがすらしたボールがMFアニス・ベン・スリマンに当たってゴールマウスに吸い込まれ、オランダのリードは再び2点差となった。
なお、第2節終了時点で1勝1分けの勝ち点4、得失点差+4のオランダは日本を総得点で1上回って首位。一方のチュニジアは2連敗でグループリーグ敗退が決定した状況で最終節を迎えている。