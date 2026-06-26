敗退決定のチュニジアが意地、オランダ相手に1点を返す!! 後半途中で2-1とオランダがリード
[6.25 W杯F組第3節 チュニジア - オランダ]
北中米W杯は現地時間25日、F組第3節のチュニジア代表対オランダ代表を行っている。
開始3分にチュニジアMFエリス・スキリのオウンゴールでオランダが先制すると、7分にはDFフィルヒル・ファン・ダイクの折り返しをFWブライアン・ブロビーが押し込み、早くもリードを2点差に広げる。
2-0のまま後半を迎えると、9分にチュニジアが1点を返す。MFハンニバル・メイブリが蹴り出した右CKをFWハゼム・マストゥリがヘディングで叩き込み、1点差に詰め寄った。
なお、第2節終了時点で1勝1分けの勝ち点4、得失点差+4のオランダは日本を総得点で1上回って首位。一方のチュニジアは2連敗でグループリーグ敗退が決定した状況で最終節を迎えている。
北中米W杯は現地時間25日、F組第3節のチュニジア代表対オランダ代表を行っている。
開始3分にチュニジアMFエリス・スキリのオウンゴールでオランダが先制すると、7分にはDFフィルヒル・ファン・ダイクの折り返しをFWブライアン・ブロビーが押し込み、早くもリードを2点差に広げる。
2-0のまま後半を迎えると、9分にチュニジアが1点を返す。MFハンニバル・メイブリが蹴り出した右CKをFWハゼム・マストゥリがヘディングで叩き込み、1点差に詰め寄った。
なお、第2節終了時点で1勝1分けの勝ち点4、得失点差+4のオランダは日本を総得点で1上回って首位。一方のチュニジアは2連敗でグループリーグ敗退が決定した状況で最終節を迎えている。