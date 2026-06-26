開催：2026.6.26

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 1 - 2 [アストロズ]

MLBの試合が26日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとアストロズが対戦した。

タイガースの先発投手はトロイ・メルトン、対するアストロズの先発投手は今井達也で試合は開始した。

6回表、8番 テーラー・トラメル 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでアストロズ得点 DET 0-1 HOU

9回表、3番 イサク・パレデス 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでアストロズ得点 DET 0-2 HOU

9回裏、3番 ディロン・ディングラー 初球を打ってセンターへのホームランでタイガース得点 DET 1-2 HOU

試合は1対2でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズの今井達也で、ここまで5勝3敗0S。負け投手はタイガースのトロイ・メルトンで、ここまで4勝1敗0S。アストロズのデロスサントスにセーブがつき、0勝2敗5Sとなっている。

なお、アストロズの今井達也はこの試合で6.0回を投げ、2安打、0失点、10奪三振、防御率は5.36となっている。

ここまでタイガースは34勝47敗で8.0ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位。一方アストロズは40勝43敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-26 11:28:15 更新