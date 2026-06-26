FIFAワールドカップ2026のグループステージ第三節が行われ、日本とスウェーデンが対戦した。

前半、スウェーデンは開始32分にイサク・ヒエンがイエローカードを受ける。直後の開始37分にはイサク・ヒエンに代えてルーカス・ベリヴァルを投入。対する日本は開始39分、板倉滉に代えて谷口彰悟をピッチに送り込み、前半は0対0で終了した。

後半、開始56分に日本は前田大然のゴールで先制する。しかし、スウェーデンも開始62分にアンソニー・エランガがゴールを決め、1対1の同点に追いつく。

勝ち越しを狙う日本は開始66分、上田綺世に代えて小川航基、堂安律に代えて伊東純也を投入。さらに開始75分には瀬古歩夢に代えて渡辺剛、中村敬斗に代えて長友佑都を投入する。スウェーデンもアレクサンダー・ベルンハルドソン、エリオット・ストラウドを投入し、ダニエル・スヴェンソン、ケン・セマをベンチに下げた。

終盤、日本は開始77分に谷口彰悟がイエローカードを受ける。スウェーデンも開始84分にヴィクトル・ギェケレシュがイエローカードを受け、開始87分にはヴィクトル・リンデロフ、ガブリエル・グズムンドソンを一挙に投入した。

試合は1対1のドローで終了。この結果、日本はグループ2位での決勝トーナメント進出を決めた。次回日本は、決勝トーナメントでブラジルと対戦する。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載