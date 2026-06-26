FIFAワールドカップ北中米大会・１次リーグＦ組の第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、スウェーデンと対戦した日本は1－1で引き分けた。この結果、1勝2分の勝ち点5、F組2位で決勝トーナメント進出が確定。ラウンド32でC組1位のブラジルと戦うことが決まった。

■3-4-3のミラーゲーム

日本は3-4-3。先発はGKに鈴木彩艶（パルマ）、CBは瀬古歩夢（ル・アーヴル）、板倉滉（アヤックス）、伊藤洋輝（バイエルン）。WBは右に菅原由勢（ブレーメン）、左に中村敬斗（ランス）。鎌田大地（クリスタル・パレス）、田中碧（リーズ）のボランチ。シャドーには堂安律（フランクフルト）と前田大然（セルティック）が入り、1トップは上田綺世（フェイエノールト）となった。

ギエケレシュ（アーセナル）、イサク（リバプール）、エランガ（ニューカッスル）の強力3トップを擁するスウェーデンも日本と同様、3-4-3。序盤からロングボールを多用し、カウンター狙いで日本ゴールに迫った。

ミラーゲームとなった試合は、開始直後にスウェーデンが立て続けにCKを獲得。ここをしのいだ日本も反撃。一進一退の攻防が続く中、前半35分お互いにアクシデント。スウェーデンのCBヒエン（アタランタ）が左足を痛めて交代。日本も同じくCBの板倉が筋肉の異常を訴え、DF谷口彰悟（シントトロイデン）と交代した。

■ベテラン長友佑都を投入

前半は両チームとも決定機に乏しく、スコアレスで終了。後半は日本が幅を使った攻撃で、チャンスをつかむ。スウェーデン守備陣を大きく揺さぶると、後半10分に試合が動く。堂安がグラウンダーの鋭いパスを前線に送ると、裏へ抜け出した前田がこれを冷静に沈めた。

先制に成功した日本だったが、喜びも束の間。スウェーデンは後半17分、右サイドのエランガが左足一閃。スーパーミドルをゴールネットに突き刺し、同点に追い付いた。

日本は勝ち点3を目指してカードを切る。MF伊東純也（ゲンク）、FW小川航基（NEC）らを投入。さらにベテランDF長友佑都（FC東京）、DF渡辺剛（フェイエノールト）をピッチに送った。

終盤はスウェーデンが猛攻を仕掛け、日本ゴールに迫る展開。しかし、GK鈴木が好セーブを連発。結局1－1でタイムアップとなった。

前田大然が完璧な抜け出しからゴール！

エランガがカットインから同点弾

日本代表は「1勝2分」の負けなしで決勝T進出