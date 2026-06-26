スウェーデンと1-1ドロー

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。1-1で引き分け、同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。29日（日本時間30日）の1回戦でブラジルと激突する。

元日本代表の本田圭佑は、この日NHKで解説を務めた。日本を「ウチ」と表現するなど、開始から思い入れたっぷりに後押ししたが、勝利には届かなかった。

F組2位での決勝T進出。1回戦の相手は王国・ブラジルに決まった。ブラジルは前日に1次リーグを終えており、29日（同30日）は日本が中3日、ブラジルが中4日で臨む。

本田は「それ（日程が）きついっすね。ブラジルは中4日でしょ？それはちょっとね…」とコメント。ただ、会場が米ヒューストンと聞くと、「ちょっとマシですね」と前向きに話した。

ブラジル戦は現地正午、日本時間は午前2時キックオフとなる。本田は現地の時間を知ると「12時て…はやっ 高校生じゃないのに」と驚いていた。



（THE ANSWER編集部）