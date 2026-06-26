1次リーグE、F組が終了

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグE、F組最終節が25日（日本時間26日）に行われた。A組3位の韓国にとっては、悲報が相次いだ。

48か国参加の今大会は全12組の各組2位以内に加え、各組3位の成績上位8か国が決勝Tに進む。勝ち点で並んだ場合は得失点差、総得点の順に優劣をつける。

勝ち点3でA組3位の韓国にとって、E組とF組の結果は悲報に違いない。

E組はドイツとコートジボワールがともに引き分け以上なら、3位の勝ち点が2以下だったが、ドイツがエクアドルに逆転負け。3位エクアドルの勝ち点が4となった。

また、F組で日本がスウェーデンに2点差以上で勝っていれば、F組3位のスウェーデンを得失点差で上回れたが、これも日本が1-1で引き分けたため叶わなかった。

1次リーグを終えたのはA、B、C、E、F組。韓国はB組3位のボスニア・ヘルツェゴビナ（勝ち点4）にも及ばず、C組3位のスコットランド（同3）は得失点差で上回っている。

5組終了時点で各組3位チームの中で4番手。韓国ファンは決勝T進出を信じて、残り7組の結果を待つしかない。



（THE ANSWER編集部）