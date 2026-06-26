W杯日本―スウェーデン戦

サッカー日本代表は25日（日本時間26日）、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF最終戦でスウェーデンと対戦し、1-1で引き分けた。これで日本はF組2位で決勝トーナメント進出が決定。初戦の相手はブラジルに決まった。W杯史上最多となる5度の優勝を誇る王国との対戦前から様々な声が広がった。

前半0-0で折り返した日本は、後半11分に前田大然が先制ゴール。しかしその6分後、アンソニー・エランガにスーパーゴールを決められた。

2戦を終えた段階でオランダと勝ち点4、得失点差＋4で並んでいたが、総得点でオランダが1点上回っていた。この裏で行われていたオランダ―チュニジア戦はオランダが3-1で勝利したことにより、オランダが1位、日本が2位に決まった。

決勝トーナメント初戦で、日本はC組1位ブラジルと対戦が決定。オランダはC組2位のモロッコとの対戦になった。仮にブラジルに勝った場合、コートジボワールとI組2位の勝者と戦う。

32強でいきなり王国との対戦。日本時間30日午前2時キックオフで難敵との対戦前からX上には反響が広がり「やっば日本代表死のグループやったかな…」「ブラジルとやるしかねえ！」「ブラジルか〜wまぁこればっかりはしゃ〜ないわな」「本気のブラジルとかーめちゃくちゃ楽しみやん」との声の他、「夜中2時はきちぃ」「ブラジル戦くっそ見たいけど2時かー」「2時のブラジル戦嫌すぎる」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）