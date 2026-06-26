ワールドカップ北中米大会

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、1次リーグF組・日本―スウェーデン戦が米テキサス州ダラスで行われ、1-1で引き分けた。これで日本はF組2位で決勝トーナメント進出が決定。初戦の相手はブラジルに決まった。

前半0-0で折り返した日本は、後半11分に前田大然が先制ゴール。しかしその6分後、アンソニー・エランガにスーパーゴールを決められ、1-1のドロー。同時刻に行われていたオランダ―チュニジア戦はオランダが3-1で勝利したことにより、オランダが1位、日本が2位で決勝トーナメント進出を決めた。

決勝トーナメント初戦で、日本はC組1位ブラジルと対戦が決定。オランダはC組2位のモロッコとの対戦になった。仮にブラジルに勝った場合、コートジボワールとI組2位の勝者と戦う。

英公共放送「BBC」の放送では、解説で元イングランド代表クリス・サットン氏が「ブラジルがこの日本と対戦することを心待ちにしているとは思わない」とコメント。サッカー王国とはいえ、今の日本代表は警戒すべき相手であると指摘した。



（THE ANSWER編集部）