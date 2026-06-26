◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 1―1 スウェーデン（2026年6月25日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと1―1で引き分け、勝ち点5の同組2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は決勝トーナメント1回戦（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。

前半は0―0だったが、後半11分に日本が先制した。MF堂安（Eフランクフルト）のパスをFW上田（フェイエノールト）が右足ヒールでため、リターンを受けた堂安がペナルティーエリア内へパス。前田がワントラップから右足で流し込み、W杯2大会連続ゴールをマークした。後半17分にスウェーデンに同点に追いつかれたが、最後まで粘り強く守って引き分けに持ち込んだ。

今大会初先発の菅原由勢（ブレーメン）は「2日前のミーティングで（先発を）知らされました。ワールドカップをひとつの目標としていた中で、スタメンと知った時には喜びがありましたけど、同時に覚悟も生まれた。日本のために結果を出さないといけないと思っていた」という。

「攻撃の面ではもっともっとクロスであったり、攻撃にかかわっていかなきゃいけなかったと思うし、クオリティーもまだまだ自分では甘かったと思う。そこは反省して次に生かしたい」と語った。次戦のブラジル戦へは「この上ない最高の舞台。120パーセントをブラジル相手に出せるように、チーム一丸、日本一丸となって死ぬ気で準備していきたい」と意気込んだ。

同時刻キックオフのオランダ―チュニジアはオランダが3―1で勝利。オランダは勝ち点7で首位通過を決めた。決勝トーナメント1回戦ではC組2位のモロッコと対戦する。

＜F組順位＞

(1)オランダ 勝ち点7（2勝1分け）得点10 失点4 +6

(2)日本 勝ち点5（1勝2分け）得点7 失点3 +4

(3)スウェーデン 勝ち点4（1勝1分け1敗）得点7 失点7 0

(4)チュニジア 勝ち点0（3敗）得点2 失点12 -10