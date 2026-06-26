◇米女子ゴルフツアー 全米女子プロ第1日（2026年6月25日 米ミネソタ州 ヘーゼルティンナショナルGC＝6760ヤード、パー72）

メジャー第3戦が開幕し、24年エビアン選手権以来のメジャー2勝目を目指す古江彩佳（25＝富士通）が4バーディー、1ボギーの3アンダー69で回り、首位と6打差の8位で発進した。

メジャー初優勝を狙う畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）、岩井明愛（23＝Honda）が2アンダー70で19位につけた。

19年AIG全英女子オープン覇者の渋野日向子（27＝サントリー）、西村優菜（25＝スターツ）は1アンダー71の27位で滑り出した。

竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）、山下美夢有（24＝花王）、西郷真央（24＝島津製作所）、勝みなみ（27＝明治安田）、桑木志帆（23＝大和ハウス工業）、笹生優花（25＝アース製薬）はイーブンパー72で45位に並んだ。

馬場咲希（21＝サントリー）、岩井千怜（23＝Honda）、吉田優利（26＝エプソン）は1オーバー73で70位だった。

原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）は3オーバー75で109位と出遅れた。

ユン・イナ（23＝韓国）が9アンダー63をマークし単独首位。カリス・デビッドソン（27＝オーストラリア）が7アンダー65で回り2打差の2位につけた。