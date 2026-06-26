野村康太1stフォトブック『隣の君』本日発売！ 鍛え抜かれた肉体美、ナチュラルな寝起きカットなど公開
俳優・モデルの野村康太の1stフォトブック『隣の君』が、ホーム社／集英社より本日6月26日に発売。中面カットが公開された。
【写真】野村康太、バスルームでの色気あふれる表情！ 中面ショットギャラリー
野村康太は、2003年11月30日生まれ、東京都出身。2022年に俳優デビュー。2023年から「MEN’S NON‐NO（メンズノンノ）」（集英社）の専属モデルとしても活動中だ。
2022年のデビュー以来、多数のドラマに出演。7月22日から放送開始のドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2』（テレビ朝日系）に城慎之介役で出演するほか、8月7日公開の実写映画『ブルーロック』に國神錬介役で出演することも決定している野村。そんな彼の魅力がつまった1stフォトブックが完成した。
本作のコンセプトは「デート」。野村自身が選んだデートの地・沖縄で、ショッピング、カフェ、ドライブなどのデートを満喫する様子を撮影した写真を大ボリュームで届ける。
さらに、初めての沖縄旅の思い出インタビューとオフショット、彼の「素顔」と「恋」に迫るQ＆A、そして雑誌「Duet」（ホーム社）での約2年にわたる連載の振り返りなども楽しめやアザーカットなども収めた見ごたえ＆読みごたえたっぷりの一冊だ。
2泊3日の初の沖縄旅ではいい天気に恵まれ、順調に撮影。中面カットでは、自身が特にお気に入りだというバーで撮影されたクールな一枚や、バスルームでの色気あふれる表情と鍛え上げられた肉体美が垣間見られるショット。甘さたっぷりの寝起きのナチュラルな姿、自身のリクエストで実現した「オープンカーデート」ショットなどが公開されている。
野村康太1stフォトブック『隣の君』は、ホーム社／集英社より本日6月26日発売。定価3300円（税込）。
【写真】野村康太、バスルームでの色気あふれる表情！ 中面ショットギャラリー
野村康太は、2003年11月30日生まれ、東京都出身。2022年に俳優デビュー。2023年から「MEN’S NON‐NO（メンズノンノ）」（集英社）の専属モデルとしても活動中だ。
2022年のデビュー以来、多数のドラマに出演。7月22日から放送開始のドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2』（テレビ朝日系）に城慎之介役で出演するほか、8月7日公開の実写映画『ブルーロック』に國神錬介役で出演することも決定している野村。そんな彼の魅力がつまった1stフォトブックが完成した。
さらに、初めての沖縄旅の思い出インタビューとオフショット、彼の「素顔」と「恋」に迫るQ＆A、そして雑誌「Duet」（ホーム社）での約2年にわたる連載の振り返りなども楽しめやアザーカットなども収めた見ごたえ＆読みごたえたっぷりの一冊だ。
2泊3日の初の沖縄旅ではいい天気に恵まれ、順調に撮影。中面カットでは、自身が特にお気に入りだというバーで撮影されたクールな一枚や、バスルームでの色気あふれる表情と鍛え上げられた肉体美が垣間見られるショット。甘さたっぷりの寝起きのナチュラルな姿、自身のリクエストで実現した「オープンカーデート」ショットなどが公開されている。
野村康太1stフォトブック『隣の君』は、ホーム社／集英社より本日6月26日発売。定価3300円（税込）。