◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦する。スウェーデンも勝ち点４のＦ組３位で決勝Ｔ進出が決まった。

ＤＦ谷口彰悟は前半３９分、負傷した主将ＤＦ板倉滉との交代で途中出場した。３バックの中央で最少失点に抑え、「難しいゲームだったけど、なんとか勝ち点１を取れたのは最低限の結果だと思う」と語った。

◆谷口に聞く

―試合を振り返って

「ゲームには勝てなかったけど、しっかり次に進めたことはポジティブにとらえている」

―急きょ途中出場

「少しアクシデント気味で途中から出場したけど、試合開始からベンチでも一緒に戦っていたし、テンションはゲームに出ている選手とほぼ変わらず過ごせていたので、いい入りができたし、落ち着いた対応ができた」

―相手の強力攻撃陣について。

「対峙したら強かった。一瞬でも隙を見せるとやられるなというのがあった。個人のバトルで何本かやられたこともあったけど、チーム全員でしっかりバトルできた。そこは良かった」

―ＧＫ鈴木彩艶と守った。

「体を張りながら、セットプレーを含めて、最後は彩艶がいるのでしっかり止めてくれた。難しいゲームだったけど、なんとか勝ち点１を取れたのは最低限の結果だと思う」

―先制点について。

「自分たちの形というか、素晴らしい形で得点できた。自分たちの狙いがうまく出たシーンだった」

―１次リーグを振り返って。

「タフな試合が続いた。簡単な予選ではなかった。まず突破することが絶対だったので、そこを達成できてよかった」

―決勝Ｔへ。

「ここからは負けたら終わり。もう１つギア上げて、試合に臨んでいかないといけない。みんなで覚悟を持って、まずラウンド３２を勝ち上がれるように、みんなでいい準備をしたい」