◆米女子プロゴルフツアー メジャー第３戦 全米女子プロ選手権 第１日（２５日、ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルＧＣ＝６７６０ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、２０２４年エビアン選手権優勝の古江彩佳（富士通）が４バーディー、１ボギーの３アンダー６９をマークし、トップと６打差の８位につけた。

畑岡奈紗（アビームコンサルティング）、岩井明愛（ホンダ）が７０で１９位。

渋野日向子（サントリー）、西村優菜（スターツ）が７１で２７位。

勝みなみ（明治安田）、西郷真央（島津製作所）、山下美夢有（花王）、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、笹生優花（アース製薬）、桑木志帆（大和ハウス工業）は７２で４５位。

吉田優利（エプソン）、岩井千怜（ホンダ）、馬場咲希（サントリー）は７３で７０位。

原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）は７５で１０９位と出遅れた。

韓国のユン・イナが６３で首位。ネリー・コルダ（米国）は７打差の１９位で初日を終えた。

今大会の賞金総額は女子ゴルフ史上最高の１３００万ドル（約２１億円）で、優勝賞金は１９５万ドル（約３億１６００万円）。