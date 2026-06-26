日本はスウェーデンと1-1で引き分けてグループ2位通過

日本代表は現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF最終戦でスウェーデン代表と戦い、1-1で引き分けた。

この結果、日本はグループFの2位となり、3大会連続の決勝トーナメント進出が決定。同29日のノックアウトステージ初戦では、C組1位のブラジル代表と対戦することが決定するが、元イングランド代表FWは「ブラジルが喜んでいるとは思えない」と指摘している。

日本は第2戦までを1勝1分で終え、引き分け以上で2位以内での通過が決まる状況。同勝ち点で並ぶオランダ代表との首位通過争いも注目されるキックオフになった。後半11分にFW前田大然のゴールで先制したものの、その6分後にスウェーデンFWアンソニー・エランガのスーパーゴールで同点とされ、試合はそのまま1-1で終了。日本の2位通過が決まっている。

この結果を受け、英公共放送「BBC」で解説を務めていた元イングランド代表FWクリス・サットンは、「ブラジルはこの日本チームとの対戦を喜んでいるとは思えない」とコメント。日本のチームとしての強さを評価し、ブラジルにとっても簡単な試合にはならないと指摘していた。

ブラジル戦は現地時間6月29日に開催される。（FOOTBALL ZONE編集部）