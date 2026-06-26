エクアドルがドイツに逆転勝ちをした。韓国の32強進出の「場合の数」は一つ減った。

エクアドルは26日（日本時間）、米ニューヨーク・ニュージャージー競技場で行われた2026北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグE組第3戦でドイツに2−1で勝利した。1次リーグ1勝1敗1分けのエクアドルは組3位になった。エクアドルが勝ち点4で3位となったことで、韓国（勝ち点3、得失点−1）の32強進出の確率は下がった。韓国は残り8組の試合で各組3位チームのうち3チームを上回らなければいけない。サッカー統計会社オプタは87．6％としていた韓国の32強進出の確率を73．3％に調整した。

ドイツは試合開始2分に先制ゴールを決めたが、エクアドルも7分後に得点して同点に追いついた。1−1の均衡は後半32分に破れた。エクアドルがCKからのプレーで得点して逆転に成功した。2試合で組1位を決めていたドイツはこの日、主力選手を起用して最後まで攻勢を見せたが、一撃を食らった。

同じ組の試合ではニコラ・ペペが2得点したコートジボアールがキュラソーに2−0で勝利した。コートジボワールはドイツと同じ2勝1敗となったが、直接対戦で敗れたため組2位で32強進出となった。