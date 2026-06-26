情報収集にぴったり！講談社「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック 2026-2027」
講談社から、ファン必見の「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック 2026-2027」が発売中。
東京ディズニーリゾートの全アトラクションとショーの楽しみ方を、徹底紹介しています！
講談社「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック 2026-2027」
定価：2,200円(税込)
販売場所：全国の書店、Amazonなど
東京ディズニーリゾートの全アトラクションを網羅した、最新版のガイドブック「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック 2026-2027」が講談社から登場。
東京ディズニーリゾートの楽しみ方を徹底紹介するこの1冊には、「東京ディズニーシー25 周年”スパークリング・ジュビリー”」情報も！
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楽しみ方はもちろん、アトラクションの物語やディズニーキャラクターグリーティング、東京ディズニーリゾートの年間スケジュールも掲載されています。
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーに行くと決めたら、まずはこのガイドブックで情報収集するのがおすすめ。
アトラクションのストーリーや流れ、注目ポイントが一目でわかるので、行く前に読んでも帰ってきてから読み返しても楽しい内容です！
また、今のパークを自在に楽しむための公式アプリも、くわしく丁寧に紹介。
東京ディズニーリゾート・アプリの使い方をプロセスごとに丁寧に解説しているため、遊びに行く当日までに把握しておくと便利です。
切り取って使えるマップつきで、土地勘がない人は紙のマップが使いやすくておすすめです。
マップは事前のプランニングにも使えて、裏面にはレストラン情報も掲載されています☆
全アトラクションとショーの楽しみ方を徹底紹介する、最新版ガイドブック。
講談社の「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック 2026-2027」は、全国の書店やAmazonなどで発売中です☆
©Disney
※株式会社講談社は東京ディズニーランド／東京ディズニーシーオフィシャルスポンサーです。
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