講談社から、ファン必見の「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック 2026-2027」が発売中。

東京ディズニーリゾートの全アトラクションとショーの楽しみ方を、徹底紹介しています！

講談社「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック 2026-2027」

定価：2,200円(税込)

販売場所：全国の書店、Amazonなど

東京ディズニーリゾートの全アトラクションを網羅した、最新版のガイドブック「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック 2026-2027」が講談社から登場。

東京ディズニーリゾートの楽しみ方を徹底紹介するこの1冊には、「東京ディズニーシー25 周年”スパークリング・ジュビリー”」情報も！

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楽しみ方はもちろん、アトラクションの物語やディズニーキャラクターグリーティング、東京ディズニーリゾートの年間スケジュールも掲載されています。

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーに行くと決めたら、まずはこのガイドブックで情報収集するのがおすすめ。

アトラクションのストーリーや流れ、注目ポイントが一目でわかるので、行く前に読んでも帰ってきてから読み返しても楽しい内容です！

また、今のパークを自在に楽しむための公式アプリも、くわしく丁寧に紹介。

東京ディズニーリゾート・アプリの使い方をプロセスごとに丁寧に解説しているため、遊びに行く当日までに把握しておくと便利です。

切り取って使えるマップつきで、土地勘がない人は紙のマップが使いやすくておすすめです。

マップは事前のプランニングにも使えて、裏面にはレストラン情報も掲載されています☆

全アトラクションとショーの楽しみ方を徹底紹介する、最新版ガイドブック。

講談社の「東京ディズニーリゾート アトラクションガイドブック 2026-2027」は、全国の書店やAmazonなどで発売中です☆

©Disney

※株式会社講談社は東京ディズニーランド／東京ディズニーシーオフィシャルスポンサーです。

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