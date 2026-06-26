所属するセルティックではもちろん、日本代表でも活躍する前田大然（28）。実は、小さな頃の夢はサッカー選手ではなく、体操でオリンピックに出ることであったという。どれだけ足が速くても「女子にモテなかった」と笑って話す。

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そもそもなぜ、前田大然は、あれほどまでに速く走ることができるのだろうか。ここでは、サッカー日本代表・前田大然の初自叙伝『がむしゃら なぜ俺は、こんなに走るのか--。』（幻冬舎）より一部を抜粋して紹介する。（全2回の1回目／2回目に続く）



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オリンピックに憧れた体操少年がサッカーに乗り換えた理由

本格的にサッカーを始めたのは小学校4年生だった。とにかく運動が好きな子どもで、遊び感覚でボールを蹴る機会も多かった。友だちが誘ってくれたことをきっかけに、地元の太子町ジュニアサッカークラブに所属した。

それまで習い事は、父親がやっていた影響で体操クラブに所属していたくらい。実は、初めての夢は体操選手として五輪に出場すること。

自分が小学校1年生で6歳の夏。2004年にアテネ五輪が開催されて、そこで日本代表が体操男子団体総合で金メダルを獲得した。ものすごくインパクトが強い出来事で、自分もあの舞台に立ちたいと思った。

NHKのテーマソングになっていたのが、ゆずの『栄光の架橋』。実況アナウンサーの「伸身の新月面が描く放物線は、栄光への架橋だ！」という名フレーズが耳に残っている。

それがなんでサッカーに乗り換えたのか。

とにかく身体が硬かったことが一番の理由だ。

周りの友だちは柔らかいのに、自分は柔軟体操をやるのも苦しいくらいで、しんどかった。今でも身体は硬いほうだと思うけれど、もし柔らかければ体操を続けてサッカーには触れていなかったかもしれないから、ほんの少しのことで人生は大きく変わると痛感している。

球技が好きだったので陸上という選択肢は一切なかった。サッカーでも、野球でも、バスケットボールでも、走れるから。ボールを使って走りたかった。

サッカーで記憶に残っている名場面といえば、2010年の南アフリカW杯でのワンシーン。

当時、12歳で中学校1年生の夏だ。

本田圭佑選手がデンマーク戦で決めた直接FKに興奮した。夜中だったのに大きな声を出して近所迷惑かなと思ったら、隣の家からも歓声が聞こえてきた。

次の日、当時の公式試合球である『ジャブラニ』がほしいと母ちゃんにお願いして、数日後に買ってもらって練習に励んだ。

すると子どもながらに無回転気味のシュートを打てて、うれしかった。サッカーの試合映像を見るタイプではなかったので、プロの真似事をしたのはこの時の無回転FKだけかもしれない。

それから12年後のカタールW杯のピッチに立つことを、その時の前田大然少年はもちろん知らない。

努力も練習も工夫もせずに足が速かった

気がついた時には、足が速かった。

記憶に残っている一番古い出来事は、保育園の運動会で父ちゃんたちと競走した時のこと。

いま思えば大人はもちろん手加減していただろうけど、自分が勝った。そこで「俺、速いのかも」と初めて自覚した。

運動会では当然、目立っていたと思う。常に1位でゴールしていて、2位になった記憶がない。幼少期の徒競走やリレーで負けたことは一度もないと断言できる。振り返ってみると、最高に気持ち良かったはずだ。

小学生くらいで“足が速い男子はモテる”という定説を聞いたことがある人も多いだろう。

あれは、きっと嘘だ（笑）。だって自分はあまりモテた感覚がないから。あれだけ足が速くてもモテないんだから、やっぱり顔とかビジュアルも大事なんだなって子どもながらに感じていた。

だから女子に告白されたことがない。自分からアタックするタイプだったのもあるだろうけど（笑）。

走り方について考えたことはないけれど、学童に通っていた頃に陸上短距離で五輪にも出場した朝原宣治さんのイベントに参加したことがある。ただ、一緒に走ったはずだけど、その記憶はない。走り方を教えてもらったわけでもないと思う。

両親もきょうだいもみんな足が速かったので、遺伝なのだろう。走ることに対して、努力も練習も工夫もしていないのだから。

中学生になってもずっとトップだった。体育祭なんかで負けていたら、絶対に覚えているはずだ。陸上部の男子にも負けなかった。

唯一、高校生になってからのマラソン大会で陸上部の長距離ランナーが速いと感じた。

高校2年生の時で、このあと話すけれどサッカー部から離れていた時期だった。それでもサッカー部や野球部の選手に勝って、1位のトロフィーをもらった。

ただ、陸上部の選手たちは先にゴールしていた。彼らは別枠として出場していたはずだから純粋な競走をしていなかったはずで、でも自分よりも先にゴールテープを切る人間に初めて出会った。

上には上がいるのかもしれないな、と感じた。

だからこそ同じ土俵で勝負してみたかったという思いがある。

自分の武器を存分に生かすプレースタイル

そんな感じで足が速い自分は、サッカーでもその武器を存分に生かすプレースタイルだった。

とにかく前のスペースにボールを蹴って、誰よりも速く追いつき、そのままゴールを決める。子どもの頃はFW以外のポジションをやったことがないし、走るだけで点を取れるので簡単だった。

小学生のうちは技術的な練習もしなかった。やっておけばよかったかなと少しだけ後悔しているけど、もしその練習をやっていたら今の自分はできあがっていなかったかもしれない。

だから結果オーライなのだろう。

サッカーやそれ以外のスポーツに取り組んでいる子どもたちは、自分が得意とする部分を見つけたら、とことんやればいいと思う。周りよりも秀でている長所は、いつか絶対的な武器になるから。

前田大然がそれを保証する。

〈「実はオフサイドを理解していない」日本代表の快速FW前田大然28歳が衝撃告白…W杯で“幻のゴール”を決めた時の本音とは「せっかく決めたのに、なんでやねん」〉へ続く

（前田 大然／Webオリジナル（外部転載））