◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― スウェーデン（2026年6月25日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと対戦。1―1で引き分けてF組2位を確定させ、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。日本は初戦で（29日＝日本時間30日）でC組1位のブラジルと対戦する。

DF長友佑都（39＝FC東京）は後半30分から途中出場し、アジア人初のW杯5大会連続出場を果たした。39歳287日での出場となり、自身のW杯日本人最年長出場記録を更新した。試合後は「W杯はマンマミーア（なんてことだ）」と興奮を伝え、「このために準備してきたから。マンマミーア。興奮したね。この興奮はW杯でしか味わえない。たくさんの支えがあった。4年間やってきたことは無駄じゃなかった。たくさんの人に感謝したい」と万感の思いを語った。

1−1の後半30分、MF中村敬斗に代わって、長友がピッチに入った。「魂とエネルギーをチームに注ぐだけだと思っていた」。今大会のトレードマークとなっている白のヘアバンドをつけてプレー。気迫のこもったスライディングでピンチの芽をつむなど、左サイドで存在感を示した。

次戦は“王国”ブラジルと対戦するが、「優勝を目指しているから、どこが相手でもやるだけ」と言葉に力を込めた。