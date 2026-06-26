◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本1―1スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が25日（日本時間26日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終戦、日本代表（FIFAランク16位）−スウェーデン（同36位）の試合を中継するNHKに解説として出演し、曽根優アナウンサー（51）との“新コンビ”で「肉ばなった」「あぶい」「7分いらん」などの“語録”を連発。試合後には決勝トーナメント1回戦のブラジル戦はNHK BSで解説を担当することが発表された。F組2位で突破した日本はC組1位のブラジルと29日（同30日午前2時キックオフ）に対戦する。

NHKのX（旧ツイッター）の公式アカウント「NHKサッカー」で「ここでお知らせです。次の日本戦はNHK BSで放送 解説は本田圭佑さんです!!次の試合も本田さんとお送りします」と告知した。

スウェーデン戦の前半途中には「俺はブラジルとはやりたくない。マジか、ブラジルかってなりますよ」と本音を口にしていた本田。 試合後には「いやあブラジル…もうやるしかないですね。嫌とか言ってられないですね、決まった以上は」と言いつつ、「僕としてはエグイです」と率直に感想を漏らした。

実況のNHK・曽根優アナが「エグイですか」と苦笑いすると「エグイ試合を何とかものにしないといけない。次こそジャイアントキリング、日本の真骨頂を見られるかですね」と期待を口にした。

森保監督や選手のインタビューを聞いて「次のブラジル戦に向けて切り替えてると思います。もう次です。全ては次。ブラジル戦に全てを懸ける。これは僕たちも一緒やと思います」と話した。

そして現地時間29日正午キックオフと聞くと「12時？なるほど…12時て、早っ！高校生じゃないのに」と本音を口にした。

NHK BSでは日本時間30日午前1時10分から中継をスタート。地上波ではフジテレビ系列で生中継される。