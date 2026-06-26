〈「徒競走やリレーで負けたことは一度もない」前田大然28歳はなぜ“あんなに足が速いのか”？ 努力でも練習でも工夫でもない“本当の理由”〉から続く

強豪ドイツを破ったワールドカップの舞台裏で、前田大然は何を考え、どのように戦っていたのだろうか。実は今でも「オフサイドというルールがよくわからない」と語るなど、大一番の最中に彼が抱いていた本音は驚くほどに飾らないものだった。世界を驚かせたスピードの原点と、勝利をたぐり寄せた「走る力」に込められた信念とは？

【貴重画像】「せっかく決めたのに、なんでやねん」W杯で“幻のゴール”を決めた瞬間を写真で見る

ここでは、サッカー日本代表・前田大然の初自叙伝『がむしゃら なぜ俺は、こんなに走るのか--。』（幻冬舎）より一部を抜粋して紹介する。（全2回の2回目／1回目から続く）



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絶対に勝つつもりで、世界中を驚かせてやるつもりで臨んだ

初戦のドイツ戦の約2週間前にカタール入りし、現地での調整をスタートさせる。本番6日前に隣国のUAEで行われたカナダとの国際親善試合にはベンチ入りしたけれど、出番は訪れなかった。

移動とオフを挟み、トレーニングを再開した。フォーメーション練習が始まると、僕のポジションは4-2-3-1システムの一番前だった。

それまで代表戦で先発したのは2試合だけ。だから自分でもちょっと驚いたし、森保さんから詳しい指示や説明はなかった。

でも期待されている仕事は理解できていた。シンプルに言うならば、自分のストロングポイントを生かしたプレーをするだけ。逆に、それ以外のプレーを求められても困ってしまう。

前線からのプレスは武器のひとつだ。最近になって身につけたものではない。プロになる前からやってきたことなので迷いなんてない。

相手がドイツだろうと、そんなのは関係ない。嫌がって困るくらいに追いかけ回してやると決めた。

戦う前から弱気になる選手なんていないだろう。絶対に勝つつもりで強気に戦って、世界中を驚かせてやるつもりで臨んだ。

すると前半8分にいきなり大チャンスが訪れる。

右サイドの（伊東）純也くんからの低いクロスを合わせてゴールを決めた。一瞬、頭の中が真っ白になる快感を味わった。

ぬか喜び、というやつだ。オフサイド判定でノーゴールとなり、あとで映像を見たら僕は顔を手で覆って悔しがっていた。

実は、というか今もだけれど、オフサイドというルールがあまり理解できていない。相手のゴール前でぽつんと待っていて、DFが誰もいなかったらオフサイドになるのはわかる。

でも、クロスの場面になると途端にわからなくなる。パスの出し手と受け手である自分がいて、そこにDFの選手が絡むと、脳の回路が働かなくなる。

例えば、GKと1対1の場面で横にパスを出してゴールへ流し込むようなシーンも、本当のところはあまりわかっていない。

相手の最終ラインと駆け引きして、ぎりぎりのタイミングで背後へ飛び出して点を取っているように見えても、僕にとっては感覚だけで成立しているプレーだったりする。

ドイツ戦でも、ルールをわかっていなかった。だからオフサイドで取り消しになったのもどこか腑に落ちていない。

「せっかく決めたのに、なんでやねん」

大一番だというのに、内心では強めのツッコミを入れていた。

やるべきことをやったから勝てた

W杯で過去4回優勝しているドイツは、めちゃくちゃ強かった。

序盤からかなりボールを持たれて、日本は完全にゲームを支配されていた。前半を終えて0対1というスコア以上に手も足も出なかった印象で、自分のプレスも空振りに終わるシーンが多かった。

好転のきっかけは、後半になってからのシステム変更だった。

3-4-2-1になって各ポジションの役割が明確になると、少しずつ狙いとするボール奪取ができるようになっていく。

自分は相変わらずチームの先頭に立ってボールを追いかけ、攻撃時は相手の背後を狙い続けた。後半12分にベンチへ下がるまで、持っているすべてのエネルギーを注ぎ込んだつもりだ。

「やるべきことをやったから勝てた」ドイツに逆転勝ちしても“舞い上がらなかった”ワケ

交代してからは試合を見守るしかなかったけれど、（堂安）律の同点ゴールは自分のことのようにうれしかった。

（浅野）拓磨くんが決めた時は、何が起きたのかわからなかった。周りにつられて全力疾走して歓喜の輪を作り、まだ走る体力が残っていることに気づいた。

優勝候補にも名前の挙がるドイツに逆転勝ち。

3ポイント以上の自信と勢いを手にした。

それでも、あの時のチームはそこまで舞い上がっていなかった気がする。欧州でプレーしている選手が大半を占めていた影響も大きいのだろう。日頃から世界のトッププレーヤーとしのぎを削り、チャンピオンズリーグでビッグクラブと対戦している経験が生きたのだと思う。

たまたま勝ったのではなく、やるべきことをやったから勝てたという自負がみんなの中にあった。

日本は勝つべくして勝ったんだ。

その後、時間が経ってから、見え方の角度が変わるのが面白い。

「たくさん走らされてしんどかったな」という話で盛り上がったりするし、「よく勝ったよな」と笑い合ったり。

でも、まだ初戦に勝っただけ。中3日でコスタリカ戦があるし、その次にはスペインとの対戦も待っている。

勝った日だけ喜び、すぐに気持ちを切り替えて次へ向かう。

頼もしいチームだ。

（前田 大然／Webオリジナル（外部転載））