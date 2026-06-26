お笑いコンビ・ジャリズムのツッコミ担当として一世を風靡した芸人のオモロー山下（57）さん。デビューした大阪ではスムーズに売れたが、東京進出に苦戦し突然の解散を発表し周囲を驚かせた。

【写真】売れっ子芸人→インタビュアー→うどん屋→投資家として資産3億円…波乱万丈すぎる人生のオモロー山下さん

『笑っていいとも!』で感じた「こいつら誰やねん」という視線、相方だけが急に売れた時の心情、そして2度の解散の真相について話を聞いた。（全4本の1本目）



ジャリズムを解散してピン芸人になり、その後はうどん屋、インタビュアー、投資家と転身を続けるオモロー山下さん ©文藝春秋 撮影・細田忠

--そもそも山下さんが芸人を目指したきっかけは何だったんですか?

山下 子供の頃から『オレたちひょうきん族』（フジテレビ）とかドリフとか、そういうお笑い番組が好きでずっと見ていたんです。現実的に芸人になりたいなと思ったのは高校生のとき。ただ、僕は四国出身なのでどうやって芸人になればいいのかわからなくて、高校3年のときに弟子入りしようと思って大阪に行きました。

NSCでは22歳なのに「おじいちゃん」扱い

--すごい行動力ですね。

山下 特にアポもなくなんば花月に行って、太平サブローさんが劇場から出てきたところについて行って、「弟子にしてください」とお願いしました。意外にも「ええよ」と軽い感じで受け入れてもらえたんですけど、親の承諾をもらってから来いと言われて。四国に帰って親に承諾書を書いてもらって、吉本に送ったんですけど、そこから返事が全く来なかった。

それで、次に村上ショージさんのところに行って「弟子にしてください」とお願いしたら、「いやいや、俺が弟子みたいなもんやからあかんわ」と断られました。そこでもう無理やなと思って、高校の時点ではいったんあきらめました。

--そこから大学に行かれたんですね。

山下 はい、1年浪人して大阪の大学に入りました。入ってみたら大学生活が楽しくて、すぐには芸人にならず結局大阪のNSC（吉本興業の芸人養成所）に入ったのが大学4年の時でした。今は大卒の人も増えましたけど、当時は高卒で入る人が多くて、22歳だった僕も「おじいちゃんやな」みたいにイジられていました。

--元相方の渡辺鐘（現・桂三度）さんとはNSCで出会ったんですか?

山下 NSCで出会ってコンビを組みました。生活のためにアルバイトしてたのは1年目ぐらいまでで、2年目からは普通に芸人だけで生活できるようになったので、大阪時代は割と順調だったと思います。

--たしかにジャリズムは若手の頃から『すんげー! Best10』（ABC）などで活躍していた印象があります。その時期にはすでに売れっ子という感じでしたね。

山下 でも大阪なので（ギャラは）安かったですよ。最高月収は何回か100万円を超えたぐらいで、全然大したことないです。学園祭とか20〜30校ぐらい行ってましたけど、1回で1万とかだったので、20〜30万円ぐらいにしかならないんですよ。他事務所だったらもうちょっと行ってたんでしょうけど。

「これはもう職業として成立してないんちゃうか」とパニックに

--それでも大阪時代は割と順調だったんですね。

山下 そうですね、順調に行ってるなと思っていました。でも東京に出てきて「あれ？」と思うようになって。東京に住んでると交通費がかかるから大阪のレギュラー番組もどんどん減るし東京の仕事は増えないし、30歳の時にマネージャーから次の1週間のスケジュールをもらったら、そこに書かれていたのが大阪の『MBSヤングタウン』（MBSラジオ）だけで、1週間丸々休みでした。それまでずっと仕事があるのが当たり前だったので、急に1週間も休みという状況になって、パニックになってしまったんです。それで「これはもう職業として成立してないんちゃうか」と思って、相方の渡辺に「芸人を辞める」と言いました。

--そのときのご自分の判断について、いま振り返るとどう思われますか?

山下 もちろん、どう考えても決断早すぎますよ！ だって、レギュラー1本あんねんから。その後の芸人人生を考えたら、ラジオのレギュラーが1本あるだけで十分やないかい、って。でもその前まではレギュラーが4〜5本あったので、ラジオだけになったのがショックやったんですよね。

--相方や周囲の反応はどうでしたか？

山下 渡辺には「芸人辞めて何するの？」と聞かれて、「吉本の社員になる」と答えました。吉本の社員なら仕事があって安定してるやろ、と思って。でも当時のチーフマネージャーに相談したら「なれるわけないやろ」とあっさり断られて、そこでまたパニック（笑）。「芸人もできひんし、社員にもなれへん。どうしたらええねん」と。

実は吉本の社員になるのが無理だとわかって渡辺にもう一回「コンビやってくれへんか」と相談したんですけどでも、そのとき渡辺はもう構成作家の仕事をする方向で動いてて、「もう無理やわ」と言われて解散することになりました。周りの芸人も驚いてましたよ、30歳で上京してラジオとはいえレギュラーがあって、なんで辞めんの？ って。

『笑っていいとも！』で突き刺さった「こいつら誰やねん」という目線

--大阪では勢いがあったジャリズムが、東京でそこまで苦戦したのはなぜだったんでしょうか。

山下 僕らは関西ローカルではレギュラーがあったけど、東京では全く無名だったんです。『笑っていいとも！』（フジテレビ）に出たときも、お客さんからの「こいつら誰やねん」という目線をひしひしと感じました。関西では認知されているのが当たり前だったから、お客さんが僕らを知らない状態で仕事することに慣れていなかった。隣にいるのSMAPさんとかだったんで考えてみたら仕方ないんですけどね。そこで歯車が狂った感じはありました。

--解散後はピン芸人として活動されていたんですか?

山下 ピンでやってたんですけど、それも上手くいかず仕事もがくっと減りました。それで、ナインティナインの矢部（浩之）さんのお兄さんがやっていた芸能事務所でグラビアアイドルのマネージャーをやったりしてました。事務所からは給料をもらって、陰で芸人の仕事も続けていました。

--そういう副業ってOKなんですか？

山下 マネージャーをやりながら、ルミネの劇場に出ていたのがバレバレだったんでしょうね。矢部さんのお兄さんから「芸人をやるかマネージャーをやるか、どっちかにしてくれ」と言われました。そのときは芸人だけでは食べていけなかったので、芸人を辞めてマネージャーに専念することにしたんです。そしたら僕が「芸人をやめる」と聞いた渡辺から連絡が来て「芸人を辞めるぐらいやったら、もう一回コンビでやれへんか」と誘ってくれて。それでジャリズムを再結成しました。

--再結成後には、渡辺さんが「世界のナベアツ」として大ブレークしましたね。

山下 そうですね、渡辺がバーンと売れて、僕も相方ということで一緒に出してもらえるようになりました。それでまた芸人だけで食べられるようになったんです。

--相方だけが注目されることに悔しさや嫉妬はなかったですか?

山下 それはなかったですね。単純に嬉しいし、何なら渡辺のおかげで僕も仕事がもらえるのでありがたかったでです。

「下手なドッキリやな」と思った2度目の解散

--それでもジャリズムは2011年に2度目の解散をされていますよね。

山下 渡辺が「落語家になりたいから解散したい」と言い出したんです。吉本本社の会議室に呼び出されて、急にそれを言われたので、最初はドッキリだと思いました。だってそれまで渡辺から落語家になりたいなんて1回も聞いたこともなかったんですよ。だから「下手なドッキリやな」と思って話を聞いて、「わかった、解散しようか」と言って会議室を出ました。でも会議室を出てもカメラが来ない。本社を出ても来ない。家に帰っても来ない。そこで初めて「これ、ドッキリちゃうかったんか」と思いました。

--そのときはショックでしたか?

山下 もうちょっとやりたかったので残念ではありましたけど、「わかった」ってもう言っちゃったし、渡辺の人生ですから邪魔するわけにはいかない。仕事があったのも渡辺のおかげでしたし、自分が芸人を続けたいならピンでやればいいだけですから。そこは結構すぐ諦めました。

〈芸人として食えなくなり43歳でうどん店を開店…オモロー山下（57）が開業資金1000万円を借金した“2人の大物芸人”「500万円くらいなら貸してくれそうな気がして」〉へ続く

（ラリー遠田）