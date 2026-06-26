【W杯2026】内田篤人、DAZN解説で“内田語録”「サッカーってつってからじゃないですか？（笑）」 SNSに共感の声「昭和感すぎて好き」「説得力ある」
元サッカー日本代表の内田篤人が26日（日本時間）、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本対スウェーデン戦のDAZN配信で解説。インパクトのある言葉を残す本田圭佑の“本田語録”ならぬ、“内田語録”を披露し、SNSで共感を集めている。
【写真28枚】元サッカー日本代表・内田篤人がCMで華麗なドリブルを披露！
1対1で迎えた後半40分、スウェーデンの自陣で選手のひとりが倒れ込み、足がつった様子で他の選手が足を伸ばすような処置を行った。その様子を見た内田は、同じく解説の久保裕也に「でもどうなんですかね、久保さん、サッカーってつってからじゃないですか？（笑）」と問いかけ。久保もそれに呼応し「つってからです。そうです。つってからが勝負だと思います」と共感した。
このやりとりに、SNSでは「サッカーは足つってからが勝負って昭和感すぎて好き」「『攣ってからがサッカー』という圧倒的高体連メンタルな内田」「あまりにも体育会系すぎるけど、気持ちはわかる笑」「熱いやり取りだった」「根性カンストしてる内田さんが言うと説得力はあるな 笑」など共感の声が広がっている。
【写真28枚】元サッカー日本代表・内田篤人がCMで華麗なドリブルを披露！
1対1で迎えた後半40分、スウェーデンの自陣で選手のひとりが倒れ込み、足がつった様子で他の選手が足を伸ばすような処置を行った。その様子を見た内田は、同じく解説の久保裕也に「でもどうなんですかね、久保さん、サッカーってつってからじゃないですか？（笑）」と問いかけ。久保もそれに呼応し「つってからです。そうです。つってからが勝負だと思います」と共感した。
このやりとりに、SNSでは「サッカーは足つってからが勝負って昭和感すぎて好き」「『攣ってからがサッカー』という圧倒的高体連メンタルな内田」「あまりにも体育会系すぎるけど、気持ちはわかる笑」「熱いやり取りだった」「根性カンストしてる内田さんが言うと説得力はあるな 笑」など共感の声が広がっている。